Highguard: Review‑Bombing, technische Probleme und Shroud‑Kritik prägen den Launch

Der Start von Highguard verläuft alles andere als reibungslos. Nur wenige Tage nach Release wurde der Free‑to‑Play‑Shooter auf Steam regelrecht review‑gebombt.

Von insgesamt 18.535 Bewertungen fallen 12.975 negativ aus, was einem Anteil von 70 Prozent entspricht und dem Spiel das Label „Mostly Negative“ einbringt.

Der schwierige Launch kommt nicht völlig überraschend. Bereits der große Auftritt zum Abschluss der Game Awards 2025 sorgte für Unmut. Statt Begeisterung löste die prominente Platzierung bei vielen Spielern eine ablehnende Haltung aus – ein Effekt, der sich nun im Bewertungsbild widerspiegelt.

Trotz der Kritik gibt es auch positive Stimmen aus der Szene. Shroud, einer der bekanntesten FPS‑Streamer, bezeichnete Highguard als „wirklich, wirklich gut“, betonte jedoch, dass das Spiel dringend Updates benötigt.

In seinem Stream erklärte er: „Es ist ein spaßiges Spiel für Leute wie mich … sweaty players, aber ich bin nicht vollständig zufrieden mit dem Produkt, das veröffentlicht wurde.“

Er kritisierte unter anderem:

Mouse smoothing, das sich nicht deaktivieren lässt

Zu wenige Video‑Optionen

Zu wenige Keybind‑Möglichkeiten

Abstürze und niedrige FPS

Shroud fasste seine Einschätzung klar zusammen: „Ich wünschte, diese Dinge wären besser gewesen.“

Die Mischung aus technischen Problemen, unglücklicher Präsentation und hohen Erwartungen hat Highguard einen schwierigen Start beschert. Ob die Entwickler schnell genug reagieren, um die Stimmung zu drehen, bleibt abzuwarten.