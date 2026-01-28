Highguard: Riesige Spielerzahlen nicht nötig für Erfolg

Laut Entwickler Wildlight Entertainment sind riesige Spielerzahlen nicht zwingend nötig für den Erfolg von Highguard.

Nach einem starken Start fielen die Spielerzahlen des frisch veröffentlichten Free-to-Play-Hero-Shooters Highguard in kürzester Zeit stark ab. Ein Umstand der für Entwickler Wildlight Entertainment möglicherweise zum Problem werden könnte.

Wie Lead Designer Mohammad Alavi in einem Gruppeninterview im Zuge der Veröffentlichung betont, sind riesige Spielerzahlen für den Erfolg des Shooters nicht unbedingt nötig. Wichtiger sei eine Kerngruppe von Fans, die das Spiel lieben:

„Wir sind ein kleines Team. Ein Match mit sechs Spielern [die maximale Spielerzahl von Highguard bei der Veröffentlichung] ist nicht schwer zu finden. Was wir uns wirklich wünschen, ist eine Kerngruppe von Fans, die uns lieben. Das wird uns ermöglichen, zu wachsen. Es ist schlimm, der Zorn der Internet-Hassmaschine zu sein, aber gleichzeitig versuche ich, mich einfach darauf zu konzentrieren, das beste Spiel zu entwickeln, das ich kann, und dieses Spiel den Leuten zugänglich zu machen. Letztendlich ist das alles, was wirklich zählt.“

  1. Wartenaufwunder 149990 XP Master-at-Arms Onyx | 28.01.2026 - 06:51 Uhr

    Das denke ich irgendwie auch. Der Spot bei den Game Awards war vlt eher kontraproduktiv was Erwartungshaltung angeht. Da sind sie ziemlich in den Mainstream gerutscht…
    Man braucht 6 Spieler pro Runde…das ist schonmal was anderes als nen 60+ BR.
    Wenn sich das (auf Steam) bei ca 10k einpendelt klappt das bestimmt.
    Mit den Zahlen überleben ja wirklich viele free2play Titel…die sogar ne E-Sport Szene haben.

    0
  2. Robilein 1207610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.01.2026 - 07:09 Uhr

    Könnte bei den 3 vs. 3 Matches sogar klappen. Aber trotzdem, ich weiß nicht ob das Spiel lang überlebt.

    0
  3. Ralle89 74020 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.01.2026 - 07:12 Uhr

    Ja wenn ein paar tausend genug in den ingame Shop ballern ist das ein Erfolg 😅😂 gut Spaß bei Seite es wird schon seine Stamm Community finden bin ich zuversichtlich.

    0
  8. mAsTeR OuTi 98100 XP Posting Machine Level 4 | 28.01.2026 - 08:39 Uhr

    Dabei ist gerade das limitierte 3 vs 3 eines der Probleme wenn man mich fragt.

    0
  9. wussii 54170 XP Nachwuchsadmin 6+ | 28.01.2026 - 08:40 Uhr

    Genaaaau. So ein Quatsch kommt sonst eigentlich nur von Phil Spencer…

    0

