Highguard: Riesige Spielerzahlen nicht nötig für Erfolg

Nach einem starken Start fielen die Spielerzahlen des frisch veröffentlichten Free-to-Play-Hero-Shooters Highguard in kürzester Zeit stark ab. Ein Umstand der für Entwickler Wildlight Entertainment möglicherweise zum Problem werden könnte.
Wie Lead Designer Mohammad Alavi in einem Gruppeninterview im Zuge der Veröffentlichung betont, sind riesige Spielerzahlen für den Erfolg des Shooters nicht unbedingt nötig. Wichtiger sei eine Kerngruppe von Fans, die das Spiel lieben:
„Wir sind ein kleines Team. Ein Match mit sechs Spielern [die maximale Spielerzahl von Highguard bei der Veröffentlichung] ist nicht schwer zu finden. Was wir uns wirklich wünschen, ist eine Kerngruppe von Fans, die uns lieben. Das wird uns ermöglichen, zu wachsen. Es ist schlimm, der Zorn der Internet-Hassmaschine zu sein, aber gleichzeitig versuche ich, mich einfach darauf zu konzentrieren, das beste Spiel zu entwickeln, das ich kann, und dieses Spiel den Leuten zugänglich zu machen. Letztendlich ist das alles, was wirklich zählt.“
Das denke ich irgendwie auch. Der Spot bei den Game Awards war vlt eher kontraproduktiv was Erwartungshaltung angeht. Da sind sie ziemlich in den Mainstream gerutscht…
Man braucht 6 Spieler pro Runde…das ist schonmal was anderes als nen 60+ BR.
Wenn sich das (auf Steam) bei ca 10k einpendelt klappt das bestimmt.
Mit den Zahlen überleben ja wirklich viele free2play Titel…die sogar ne E-Sport Szene haben.
Könnte bei den 3 vs. 3 Matches sogar klappen. Aber trotzdem, ich weiß nicht ob das Spiel lang überlebt.
Ja wenn ein paar tausend genug in den ingame Shop ballern ist das ein Erfolg 😅😂 gut Spaß bei Seite es wird schon seine Stamm Community finden bin ich zuversichtlich.
Denke auch, dass es sich irgendwie halten wird mit 3 vs 3 Lobbys.
Aber schon wichtig bei einem reinen Online-Spiel
Ich denke , dass SPiel wird nicht lang da sein.
Bei einem F2P Spiel? Strange…
Dabei ist gerade das limitierte 3 vs 3 eines der Probleme wenn man mich fragt.
Genaaaau. So ein Quatsch kommt sonst eigentlich nur von Phil Spencer…