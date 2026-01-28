Highguard: Riesige Spielerzahlen nicht nötig für Erfolg

Nach einem starken Start fielen die Spielerzahlen des frisch veröffentlichten Free-to-Play-Hero-Shooters Highguard in kürzester Zeit stark ab. Ein Umstand der für Entwickler Wildlight Entertainment möglicherweise zum Problem werden könnte.

Wie Lead Designer Mohammad Alavi in einem Gruppeninterview im Zuge der Veröffentlichung betont, sind riesige Spielerzahlen für den Erfolg des Shooters nicht unbedingt nötig. Wichtiger sei eine Kerngruppe von Fans, die das Spiel lieben:

„Wir sind ein kleines Team. Ein Match mit sechs Spielern [die maximale Spielerzahl von Highguard bei der Veröffentlichung] ist nicht schwer zu finden. Was wir uns wirklich wünschen, ist eine Kerngruppe von Fans, die uns lieben. Das wird uns ermöglichen, zu wachsen. Es ist schlimm, der Zorn der Internet-Hassmaschine zu sein, aber gleichzeitig versuche ich, mich einfach darauf zu konzentrieren, das beste Spiel zu entwickeln, das ich kann, und dieses Spiel den Leuten zugänglich zu machen. Letztendlich ist das alles, was wirklich zählt.“