Highguard: Shooter steuert dem Ende entgegen

Neue Berichte lassen nichts Gutes für die Zukunft des Free-to-Play-Shooters Highguard erahnen.

Schon kurz nach der offiziellen Enthüllung von Highguard hagelte es harte Kritik und so mancher Kritiker verspottete den Titel bereits als Concord 2.0. Und tatsächlich scheint es das Schicksal mit dem Free-to-Play-Shooter nicht allzu gut zu meinen.

Nach einem überraschend guten Start mit 93.000 zeitgleich aktiven Spielern auf Steam folgte ein historischer Absturz. Mittlerweile hat Highguard circa 99,5 Prozent seiner Spieler verloren und konnte zuletzt den 24-Stunden-Höchswert von lediglich 551 Spielern erreichen.

Auch an Entwickler Wildlight Entertainment geht das Ganze nicht spurlos vorbei. Trotz groß angekündigter neuer Inhalte soll die Belegschaft des Studios mittlerweile von ehemals 100, auf nur noch 20 Mitarbeitern reduziert worden sein.

Zudem berichtet Jason Schreier, dass Tencent, welches über sein Tochter-Unternehmen TiMi Studio Group stiller Hauptfinanzier des Projekts war, die finanzielle Unterstützung komplett gestrichen haben soll.