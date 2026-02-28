Highguard: Shooter steuert dem Ende entgegen

Schon kurz nach der offiziellen Enthüllung von Highguard hagelte es harte Kritik und so mancher Kritiker verspottete den Titel bereits als Concord 2.0. Und tatsächlich scheint es das Schicksal mit dem Free-to-Play-Shooter nicht allzu gut zu meinen.
Nach einem überraschend guten Start mit 93.000 zeitgleich aktiven Spielern auf Steam folgte ein historischer Absturz. Mittlerweile hat Highguard circa 99,5 Prozent seiner Spieler verloren und konnte zuletzt den 24-Stunden-Höchswert von lediglich 551 Spielern erreichen.
Auch an Entwickler Wildlight Entertainment geht das Ganze nicht spurlos vorbei. Trotz groß angekündigter neuer Inhalte soll die Belegschaft des Studios mittlerweile von ehemals 100, auf nur noch 20 Mitarbeitern reduziert worden sein.
Zudem berichtet Jason Schreier, dass Tencent, welches über sein Tochter-Unternehmen TiMi Studio Group stiller Hauptfinanzier des Projekts war, die finanzielle Unterstützung komplett gestrichen haben soll.
War nach dem Feedback der Spieler zu erwarten, dass hier schnell der Stecker gezogen wird. Schade um die verschwendeten Ressourcen.
Tut einem für die Entwickler schon Leid.
Der Markt wird mit dem Blödsinn einfach überflutet…Braucht kein Mensch, lieber mehr epische SP-Games!!!
Ich wollte es fast testen, habe es dann gelassen, bin froh meine Zeit nicht dafür geopfert zu haben
Tja….Ich sag nur „hahahaha“ keiner wollte das Spiel haben und jetzt haben die den zonk…So kann man auch Ressourcen verschwenden… unfassbar….Keine Ahnung was in den Köpfen vorgeht,aber langsam muss man doch wissen daß die Spieler gesättigt sind von solchen Spielen.
Weg mit dem Müll, hätten halt lieber ein gutes SP Spiel machen sollen.
Tja war zu erwarten. Und bald geht wieder dieses Geheule los, aber die Bösen Spieler sind schuld.🙃
Wieder ein Spiel das sehr weg ist.
Gefühlt mit Ansage ….