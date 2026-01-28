Highguard: Sorgt für Spott: Fans taufen das Genre jetzt Concord‑like

Highguard wird in den sozialen Feeds zum Running Gag, nachdem Spieler scherzhaft ein neues Genre ausrufen und den Shooter als Concord‑like bezeichnen.

In den Community-Diskussionen rund um Highguard hat sich ein neuer Insiderwitz etabliert. Spieler kommentieren die jüngsten Eindrücke des Shooters mit der scherzhaften Forderung, das entstehende Subgenre endlich offiziell zu benennen.

Der Begriff „Concord‑like“ macht dabei die Runde und wird als humorvolle Anspielung auf die Parallelen zu Sonys Multiplayer-Projekt verwendet.

Wobei Concord zum Start 39,99 € gekostet hat und Highguard „Free to Play“ ist. Aber selbst die kostenlosen Concord-Beta-Tests wollte seinerzeit fast niemand spielen. Die Schmach für Sony ging so weit, dass Concord nach nur 14 Tagen komplett eingestampft wurde. Das wird Highguard hoffentlich nicht passieren.

Die „Concord-like-Kommentare“ verbreiteten sich jedoch schnell in Foren und sozialen Netzwerken. Viele Nutzer greifen den Begriff auf, um die optischen und strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen beiden Titeln pointiert zu kommentieren. Der Ton bleibt dabei bewusst ironisch, denn die Bezeichnung ist weniger als ernsthafte Genredefinition gedacht, sondern vielmehr als spielerischer Seitenhieb auf die wachsende Zahl an Hero-Shooter-Projekten, die nach kürzester Zeit ihre Spielergemeinschaft wieder verloren haben.

Der „Concord‑like-Witz“ reiht sich womöglich in eine lange Tradition von Fanbegriffen ein, die aus spontanen Kommentaren entstehen und sich schnell zu festen Memes entwickeln.