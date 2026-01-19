Highguard: Spiel erscheint in einer Woche

Highguard erscheint heute in einer Woche. Die Veröffentlichung erfolgt ohne zusätzliche Ankündigungen oder begleitende Kampagnen und setzt damit auf einen direkten, unkomplizierten Start.3
Highguard ist kostenlos ab dem 26. Januar 2026 auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar.
Das Team hat Apex Legends als Shadowdrop veröffentlicht – und es ist noch da. Ich habe zwar kein großes Interesse, aber im Vorfeld abschreiben muss auch nicht sein.
Spannende Sache solch ein Release ohne irgendwelche Vorankündigungen oder Videos 😅.
So werden immerhin keine Erwartungen geweckt, die hinterher doch nur enttäuscht werden 😂