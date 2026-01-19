Highguard: Spiel erscheint in einer Woche

16 Autor: , in News / Highguard
Übersicht

Highguard steht kurz vor dem Launch und erscheint bereits in einer Woche, das war’s – das ist die News.

Highguard erscheint heute in einer Woche. Die Veröffentlichung erfolgt ohne zusätzliche Ankündigungen oder begleitende Kampagnen und setzt damit auf einen direkten, unkomplizierten Start.3

Highguard ist kostenlos ab dem 26. Januar 2026 auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar.

  1. Ash2X 311040 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 21:17 Uhr

    Das Team hat Apex Legends als Shadowdrop veröffentlicht – und es ist noch da. Ich habe zwar kein großes Interesse, aber im Vorfeld abschreiben muss auch nicht sein.

    0
  2. Lord Hektor 345390 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 21:31 Uhr

    Spannende Sache solch ein Release ohne irgendwelche Vorankündigungen oder Videos 😅.

    0

