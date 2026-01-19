Highguard: Spiel erscheint in einer Woche

Highguard steht kurz vor dem Launch und erscheint bereits in einer Woche, das war’s – das ist die News.

Highguard erscheint heute in einer Woche. Die Veröffentlichung erfolgt ohne zusätzliche Ankündigungen oder begleitende Kampagnen und setzt damit auf einen direkten, unkomplizierten Start.3

Highguard ist kostenlos ab dem 26. Januar 2026 auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar.