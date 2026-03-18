Highguard: Spiel ist tot – und Sony zahlt jetzt Spielern ihr Geld zurück

Nach dem plötzlichen Aus von Highguard erhalten Spieler automatische Rückerstattungen für In-Game-Käufe auf der PlayStation.

Nach dem „überraschenden“ Ende von Highguard reagiert Sony offenbar schnell: Spieler sollen automatisch Rückerstattungen für zuvor gekaufte In-Game-Währung erhalten haben, heißt es im Netz.

Berichten zufolge werden entsprechende Beträge ohne zusätzlichen Aufwand direkt an betroffene Nutzer zurückgezahlt. Ein ungewöhnlich kundenfreundlicher Schritt, der nach dem abrupten Shutdown des Spiels erfolgt.

Gleichzeitig sorgt auch der Entwickler Wildlight Entertainment für Aufmerksamkeit – allerdings aus anderen Gründen. Das Studio scheint vollständig offline gegangen zu sein. Sowohl die offizielle Website als auch das LinkedIn-Profil wurden entfernt, was Fragen zur Zukunft des Teams aufwirft.

Offizielle Details zum genauen Ablauf der Rückerstattungen oder zur Situation rund um das Studio stehen bislang noch aus.