Highguard: Spiel wird offiziell eingestampft

Das Kapitel von Highguard endet in wenigen Tagen. Die Entwickler haben bestätigt, dass der Titel am 12.03.2026 dauerhaft abgeschaltet wird und die Server bis zu diesem Datum online bleiben.
Seit dem Start haben mehr als 2 Millionen Spieler die Welt von Highguard betreten, Inhalte erstellt und Feedback gegeben. Dennoch gelang es dem Team nicht, eine langfristig tragfähige Spielerbasis aufzubauen, die den dauerhaften Betrieb sichern konnte. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, das Projekt einzustellen.
Vor dem endgültigen Abschalten soll das Spiel jedoch noch ein letztes Update erhalten. Geplant sind ein neuer Warden, eine zusätzliche Waffe, eine Account Level Progression sowie Talentbäume. Die vollständigen Patchnotizen werden zeitnah veröffentlicht, die Aktualisierung soll noch heute Nacht oder morgen früh bereitgestellt werden.
Die Entwickler von Wildlight bedanken sich bei allen Spielern für die Unterstützung und die gemeinsame Zeit in Highguard, bevor am 12.03.2026 endgültig die Server abgeschaltet werden.
Das ist das Ergebnis wenn man völlig am Markt vorbei Entwickelt.
Wenn man die Gamer belügt was das Zeug hält, Stichwort Tencent, die übrigens die GameAwards mit finanzieren, das zum Thema Geschenkter letzter Slot …
Und natürlich zur Zeit weitverbreitet: Postiv Toxcity …
Oh ist das offiziell das Tencent die Awards mitfinanziert hat?
Hatte zwar ein Gefühl das es es so ist aber wäre cool wenn man wirklich öfters mit dem Gefühl richtig liegt.
Das Spiel war so öde, das kann dem Geoff nicht gefallen haben, ein reines Industrie Frankenstein Monster, zusammen genäht aus allen möglichen hippen Gamerzeugs.
Mal ne Message an die Entwickler, welche meinen, dass die Platzierung bei den Game Awards mit Schuld dran ist: Wer ein gutes Produkt auf den Markt bringt, braucht keine Angst vor Reichweite zu haben.
Wth ist da los?
Aber soll mir egal sein, denn ich Hasse Life Service Games! 😑
Endlich keine News mehr zu diesem Teil.
Habe da auch kein Mitleid mit den Entwicklern.
Wer etwas entwickelt was wirklich keiner haben mag muss damit rechnen.
Life Service Games sind eine der schlimmsten Dinge die der Spieleindustrie passiert sind.
war aber ein kurzes Trauerspiel..
Schwaches Spiel muss eingestellt werden, der Laif der Dinge.
Verschont die Spieler einfach mit dem x-ten GaaS Titel, den niemand braucht. Der Markt hat CoD, BF, Arc Raiders, Fortnite, GtA Online etc usw. Da einen weiteren MP Titel zu platzieren ist extrem schwierig.