Highguard: Spiel wird offiziell eingestampft

Highguard stellt am 12.03.2026 den Betrieb ein und erhält zuvor ein letztes Inhaltsupdate.

Das Kapitel von Highguard endet in wenigen Tagen. Die Entwickler haben bestätigt, dass der Titel am 12.03.2026 dauerhaft abgeschaltet wird und die Server bis zu diesem Datum online bleiben.

Seit dem Start haben mehr als 2 Millionen Spieler die Welt von Highguard betreten, Inhalte erstellt und Feedback gegeben. Dennoch gelang es dem Team nicht, eine langfristig tragfähige Spielerbasis aufzubauen, die den dauerhaften Betrieb sichern konnte. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, das Projekt einzustellen.

Vor dem endgültigen Abschalten soll das Spiel jedoch noch ein letztes Update erhalten. Geplant sind ein neuer Warden, eine zusätzliche Waffe, eine Account Level Progression sowie Talentbäume. Die vollständigen Patchnotizen werden zeitnah veröffentlicht, die Aktualisierung soll noch heute Nacht oder morgen früh bereitgestellt werden.

Die Entwickler von Wildlight bedanken sich bei allen Spielern für die Unterstützung und die gemeinsame Zeit in Highguard, bevor am 12.03.2026 endgültig die Server abgeschaltet werden.