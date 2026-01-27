Highguard: Starker Einbruch der Spielerzahlen kurz nach Launch auf Steam

Der Free‑to‑Play‑Shooter Highguard ist gestern auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erschienen und legte auf Valves Plattform zunächst einen beeindruckenden Start hin.
Zum Launch um 19:00 Uhr verzeichnete das Spiel rund 93.000 gleichzeitige Spieler und erreichte damit einen der stärksten Auftakte eines neuen Multiplayer‑Titels in diesem Jahr. Die Zahlen spiegelten ein hohes Interesse wider, das sich unmittelbar nach Veröffentlichung zeigte.
Im Peak wurden 97.249 Spieler gemessen, doch nur wenige Stunden später änderte sich das Bild deutlich. Die Spielerzahlen von Highguard fielen rapide und erreichten zuletzt nur noch etwa 11.000 gleichzeitige Nutzer auf Steam.
Der Rückgang markiert einen ungewöhnlich starken Einbruch innerhalb kurzer Zeit, während das von Wildlight Entertainment entwickelte Spiel weiterhin auf allen Plattformen verfügbar bleibt.
Die Entwicklung der ersten 24 Stunden zeigt damit einen auffälligen Kontrast zwischen starkem Start und schnellem Abfall des Interesses.
Die aktuelle Situation basiert ausschließlich auf den gemessenen Steam‑Daten und beschreibt die ersten Reaktionen nach dem Launch.
Mitunter auch weil kurz nach dem Start aber auch die Server nicht mehr so gut mitgemacht haben.
Vielleicht ist es auch einfach nicht so gut und es haben viele Spiele deshalb keinen Bock mehr? Oder haben der Neugier halber nur kurz reingeschaut für nen Abend?
Es ist nicht so gut, da hast vollkommen recht. Dazu kommt aber eben Abends und Morgens sind 2 ganz unterschiedliche Zeiten und hier ist zusätzlich noch der Punkt das man bei allen anderen Spielen deutlich mehr im Vorfeld erfährt als es hier der Fall war.
Ein nicht unbeachtlicher Teil wird also auch einfach nur aus reiner Neugier das Ding installiert haben, weil abgesehen von dem kurzen Video und den paar Bildchen auf der Steamseite gabs ja keine wirklichen Infos und vor allem auch kein wirkliches gameplay zu sehen.
@StrohhutBud
Tut mir wirklich Leid und ich will dich da auch nicht wirklich angreifen mit, aber hier muss ich leider mal deutlich Kritik am Artikel hinterlassen und die Art wie er verfasst wurde.
Ja, das Spiel ist nicht das gelbe vom Ei, keine Frage.
Aber die Punkte die hier angesprochen werden sind doch alles andere als das was ich als neutral bezeichnen würde.
1. „einen der stärksten Auftakte eines neuen Multiplayer‑Titels in diesem Jahr.“
Wir haben den 27. Januar 2026. Dieses Jahr ist, meines Wissens, noch kein einziger Multiplayer Titel erscheinen. Hinzu kommt das Niemand im Vorfeld wirklich was von dem Spiel gesehen hat. Das das Interesse da groß ist ist erstmal vollkommen klar und sagt nicht wirklich was aus. Aber von „stärkstem“ zu reden wo nicht mal 10% des Jahres vorbei sind finde ich doch schon verdammt arg übertrieben.
2. „fielen rapide und erreichten zuletzt nur noch etwa 11.000 gleichzeitige Nutzer auf Steam“. Geschrieben um 12 Uhr 30.
Ja, die Aussage ist so an sich auch vollkommen richtig. Die Spielerzahlen sind Extrem gedroppt, keine Frage und ich will das Spiel jetzt auch nicht wirklich in Schutz nehmen. Aber, und genau das ist der punkt der mich einfach stört bei solchen Artikeln. Wo ist der Vergleich?
Wenn ich mal die 93k (max peak lag übrigens bei 97k) und die 11k als peak nehme komme ich auf 1900 CET und 0900-1100 CET. 2 völlig unterschiedliche Zeiten die auch in den Spielerzahlen bei absolut jedem Spiel deutlich unterschiedliche Spielerzahlen aufweisen.
Battlefield 6 hatte gestern Abend zur gleichen Zeit 62k peak, heute Morgen um diese Zeit lag dieser peak auch bei „nur“ 22-24k.
Ark Raiders lag bei 292k vs 110-102k.
Sicherlich ist der Verlust immens, aber allein Zeitlich bedingt auch wieder zum Teil „normal“.
3. Persönliche Meinung.
Ich kann verstehen das nach den Artikeln gestern und den heutigen Kommentaren wo man euch in gewisser teilweise bezahlte Werbung vorgeworfen hat man vielleicht zeigen will das dem nicht so ist, wenn das denn überhaupt der Grund für diesen Artikel sein sollte, was ich nicht mal glaube, aber quasi von einem Extreme (zu viele positive Artikel kurz hintereinander) ins andere Extreme (siehe meine Kritikpunkte) zu fallen, halte ich persönlich irgendwo für den falschen Weg und mit Zahlen von heute Abend um 1800-2100 CET wäre er deutlich besser aufgehoben, auch wenn er wahrscheinlich ein ähnliches Bild zeichnen würde.
Besten Dank fürs Lesen meiner Meinung 🙂
Ups,
P.S. die 97k hast du ja selbst genannt, diesen Part bitte streichen 🙂
Erst war bei vielen das Interesse groß, da es ja auch F2P ist und dann haben die Spieler gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut ist, wie gedacht.
Ein, zwei Runden gespielt und dann weg damit… 🤷🏻♂️
Kann mir auch nicht vorstellen das es sich überhaupt lange halten wird 🤷🏼♂️.
Hab man reingeschaut und hat mir gar nicht gefallen. Schon allein diese komische Grafik finde ich wirklich schlecht. Wie sehen bitte da die Bäume aus? Erinnert ganz stark an eine Art Comicgrafik die ich generell schlecht finde. Als ob da jemand mit Buntstifte gemalt hat. Schon allein das ist ein Grund es nicht zu spielen für mich auch wenn ich Shooter mag. Aber in dem Fall nicht. Sorry, aber das trifft jetzt nur für mich zu. Andere Spieler mögen so etwas ja was auch okay ist. Geschmäcker sind halt verschieden
Sagte es ja Comedy Pur und vom feinsten. Die Presse lobt es in den Himmel mit 100ten von Artikeln. Die Journalisten werden eingeflogen und singen wieder Lobeshymnen wie zu besten Ubisoft Outlaws Zeiten. Die Streamer und ProGamer sind auch alle am Start. Und dann ? 550.000 Zuschauer auf Twitch und YouTube sehen sich die Comedy Show mit Popcorn und Bierchen an und nach 5 Stunden wars das dann auch schon. Komplette Pleite. Performance Probleme. Dumme Gameplaymechaniken die überhaupt nichts bringen aber Zeit kosten. 3vs3 bloß. Und die FPS flattern für einen Shooter wie die Fahne im Wind was bei den meisten Pro-Streamern das grosse Fluchen und teilweiße Rage Quit auslöst. Achja und dann noch das Beste 90% sind der Meinung es ist „Langweilig“ und das ist der Todesstoß, denn wer spielt schon ein langweiliges Spiel? Und jetzt kurz schauen nur noch 20.000 der Rest ist weg. Der erste verdiente Flop mit Auszeichnung im Jahr 2026. Als nächstes kommt jetzt die Fehlersuche bei den Devs und Journalisten. Sind bestimmt wieder Kritiker wie meine Wenigkeit die dann als „Hater“ beschimpft werden bloß weil Sie nicht jeden Dreck Hochleben lassen und wie Gold behandeln. Also auf die Couch Bierchen raus und weiterlachen.