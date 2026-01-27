Highguard: Starker Einbruch der Spielerzahlen kurz nach Launch auf Steam

Free‑to‑Play‑Shooter startet mit 93.000 Spielern, doch verliert kurz darauf fast seine komplette Steam‑Spielerschaft.

Der Free‑to‑Play‑Shooter Highguard ist gestern auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erschienen und legte auf Valves Plattform zunächst einen beeindruckenden Start hin.

Zum Launch um 19:00 Uhr verzeichnete das Spiel rund 93.000 gleichzeitige Spieler und erreichte damit einen der stärksten Auftakte eines neuen Multiplayer‑Titels in diesem Jahr. Die Zahlen spiegelten ein hohes Interesse wider, das sich unmittelbar nach Veröffentlichung zeigte.

Im Peak wurden 97.249 Spieler gemessen, doch nur wenige Stunden später änderte sich das Bild deutlich. Die Spielerzahlen von Highguard fielen rapide und erreichten zuletzt nur noch etwa 11.000 gleichzeitige Nutzer auf Steam.

Der Rückgang markiert einen ungewöhnlich starken Einbruch innerhalb kurzer Zeit, während das von Wildlight Entertainment entwickelte Spiel weiterhin auf allen Plattformen verfügbar bleibt.

Die Entwicklung der ersten 24 Stunden zeigt damit einen auffälligen Kontrast zwischen starkem Start und schnellem Abfall des Interesses.

Die aktuelle Situation basiert ausschließlich auf den gemessenen Steam‑Daten und beschreibt die ersten Reaktionen nach dem Launch.