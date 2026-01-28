Highguard: Steam‑Beschreibung still und heimlich geändert

Highguard entfernt „from the creators of Apex and Titanfall“ aus der Steam‑Beschreibung.

Bei Highguard wurde still und leise ein auffälliger Satz aus der offiziellen Steam‑Beschreibung gestrichen: Die Formulierung „from the creators of Apex and Titanfall“ ist nicht mehr vorhanden.

Der Hinweis auf die früheren Werke des Entwicklerteams war ursprünglich ein zentraler Marketing‑Baustein, da viele Spieler genau wegen dieser pedigree‑Erwartung ein Auge auf Highguard geworfen hatten.

Die Entfernung sorgt nun für Diskussionen – vor allem vor dem Hintergrund des schwierigen Launches, der Review‑Bombing‑Welle und der Kritik an technischen Problemen.

In der Community kursieren mehrere mögliche Gründe für die Änderung:

Marketing‑Rückzug, um Erwartungen zu dämpfen

Rechtliche oder markenbezogene Klarstellungen, da Apex und Titanfall Marken von Respawn/EA sind

Reaktion auf negative Stimmung, um Vergleiche zu vermeiden

Offiziell bestätigt wurde nichts, aber der Zeitpunkt fällt genau in die Phase, in der Highguard ohnehin stark unter Beobachtung steht.