Highguard: Steam‑Beschreibung still und heimlich geändert

Bei Highguard wurde still und leise ein auffälliger Satz aus der offiziellen Steam‑Beschreibung gestrichen: Die Formulierung „from the creators of Apex and Titanfall“ ist nicht mehr vorhanden.
Der Hinweis auf die früheren Werke des Entwicklerteams war ursprünglich ein zentraler Marketing‑Baustein, da viele Spieler genau wegen dieser pedigree‑Erwartung ein Auge auf Highguard geworfen hatten.
Die Entfernung sorgt nun für Diskussionen – vor allem vor dem Hintergrund des schwierigen Launches, der Review‑Bombing‑Welle und der Kritik an technischen Problemen.
In der Community kursieren mehrere mögliche Gründe für die Änderung:
- Marketing‑Rückzug, um Erwartungen zu dämpfen
- Rechtliche oder markenbezogene Klarstellungen, da Apex und Titanfall Marken von Respawn/EA sind
- Reaktion auf negative Stimmung, um Vergleiche zu vermeiden
Offiziell bestätigt wurde nichts, aber der Zeitpunkt fällt genau in die Phase, in der Highguard ohnehin stark unter Beobachtung steht.
Bei so einer Gurke von Spiel würde ich das auch wieder Streichen die Macher von so und so.
Die Macher von Apex und Titanfall da frage ich mich auch welche das waren. Die guten oder die schlechten Entwickler.
Naja Rund 100 Mitarbeiter wurden letztes Jahr von Respawn/EA entlassen, außerdem gab es 2 Spieleinstellungen z.b. Titanfall XY, da das Studio nicht geschlossen ist und sie noch an Star Wars und Apex weiterentwickeln, werden das Achtung vom Insider Eisbaer Gerücht höchstwahrscheinlich nicht die Besten der Besten gewesen sein.
Das Spiel selbst ist ok, ein bisschen unscharfe Grafik und fragwürdiges Gameplay, z.b. viel zu kleine Maps für Pferdereitbattles. Ich fands relativ langweilig, aber Apex etc. finde ich auch nicht toll. Für zwischendurch ist es ok.
Was, geht denn da überhaupt?
Wer weiß, ob da noch dieselben Leute involviert waren wie in Titanfall und Apex Legends, dafür ist es doch sehr schwach, die genannten Gründe für die Streichung machen auf jeden Fall Sinn.
Etwas, das komplett kostenfrei erhältlich ist und in der Kommunikation nach außen nie aggressiv aufgetreten ist, zu „reviewbomben“, finde ich maximal armselig. Einfach ignorieren oder was anderes machen, aber warum voller Herzblut alle Kraft da reinstecken, um jemanden bzw. ein Game zu attackieren, das eigentlich niemandem etwas getan hat und nie unsympathisch kommuniziert hat, ist ein Sinnbild unserer völlig verschrobenen Gesellschaft.
Vielleicht weil es einfach schlecht ist, aber von der Presse in den Himmel hochgelobt wird als das beste Multiplayer Spiel aller….sorry, des Jahres.
Wird ja immer besser 🤯
Ich tippe mal auf eines der beiden:
-Marketing‑Rückzug, um Erwartungen zu dämpfen
-Rechtliche oder markenbezogene Klarstellungen, da Apex und Titanfall Marken von Respawn/EA sind
Schauen wir ob es länger leben wird als Concord.
Ne Schande sowas von ex.Titanenwicklern
Naja für ein paar Runden zwischen durch geht das schon.