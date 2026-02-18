Highguard: Tencent war heimlicher Geldgeber des Shooters

Während Spielerzahlen abstürzen und Wildlight Entertainment Stellen streicht, kommt ans Licht, dass Tencent und TiMi Studio Group jahrelang im Hintergrund als Hauptfinanziers von Highguard agierten.

Die Krise rund um Highguard bekommt eine neue, brisante Facette. Während der Shooter mit dramatisch sinkenden Spielerzahlen kämpft und Entwickler Wildlight Entertainment Entlassungen verkraften muss, zeigt ein neuer Bericht, wer das Projekt überhaupt finanziert hat – und das dürfte viele überraschen.

Wie Stephen Totilo von Game File berichtet, war der chinesische Tech‑Konzern Tencent der „lead financial backer“ hinter Highguard. Konkret soll die TiMi Studio Group, eine der größten und erfolgreichsten Tencent‑Tochterfirmen, das Projekt maßgeblich unterstützt haben.

Bislang hatte Wildlight in Interviews konsequent geschwiegen, wenn es um die Frage ging, wer das Studio finanziert. Nun scheint klar, warum.

Highguard startete am 26. Januar mit fast 100.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam – ein starker Auftakt. Doch nur wenige Wochen später liegt der Peak bei unter 2.000 Spielern, begleitet von gemischten Bewertungen und wachsender Frustration in der Community. Die anfängliche Euphorie ist verflogen, und die Spielerbasis bricht schneller weg, als das Studio reagieren kann.

Mit der nun bekannt gewordenen Finanzierung durch Tencent erhält die Geschichte eine zusätzliche Dimension.

Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass die offizielle Webseite nicht mehr zu erreichen ist. Ob dies das Ende von Highguard ist?