Highguard: Tencent war heimlicher Geldgeber des Shooters

Die Krise rund um Highguard bekommt eine neue, brisante Facette. Während der Shooter mit dramatisch sinkenden Spielerzahlen kämpft und Entwickler Wildlight Entertainment Entlassungen verkraften muss, zeigt ein neuer Bericht, wer das Projekt überhaupt finanziert hat – und das dürfte viele überraschen.
Wie Stephen Totilo von Game File berichtet, war der chinesische Tech‑Konzern Tencent der „lead financial backer“ hinter Highguard. Konkret soll die TiMi Studio Group, eine der größten und erfolgreichsten Tencent‑Tochterfirmen, das Projekt maßgeblich unterstützt haben.
Bislang hatte Wildlight in Interviews konsequent geschwiegen, wenn es um die Frage ging, wer das Studio finanziert. Nun scheint klar, warum.
Highguard startete am 26. Januar mit fast 100.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam – ein starker Auftakt. Doch nur wenige Wochen später liegt der Peak bei unter 2.000 Spielern, begleitet von gemischten Bewertungen und wachsender Frustration in der Community. Die anfängliche Euphorie ist verflogen, und die Spielerbasis bricht schneller weg, als das Studio reagieren kann.
Mit der nun bekannt gewordenen Finanzierung durch Tencent erhält die Geschichte eine zusätzliche Dimension.
Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass die offizielle Webseite nicht mehr zu erreichen ist. Ob dies das Ende von Highguard ist?
Geoff Keighley + Tencent = 🤝
Hat der Geoff womöglich ein paar Scheine bekommen, dass er das Spiel damals beworben hat auf den Game Awards 🤔 ?
Sieht danach aus, so wie manche spiele Seiten die einen zuerst mit positiven News zukleistern und dann jede Hiobsbotschaft zum Untergang breit treten. 🤔
Der hat gesessen 🤕.
Da hat der schmierige Geoff Keighley wohl ein paar Scheine von Tencent bekommen um das Spiel so übertrieben lobzupreisen. Nur um es am Ende durch eine idiotische Entscheidung mit zu zerstören.
Wer hätt’s gedacht…Tencent hat doch mittlerweile gefühlt überall seine Finger im Spiel.
Die haben es ja, so geschieht es ihnen recht… sollen lieber mal in was gescheites Investieren.
Ein neues Unreal Tournament oder auch ein Unreal oder was neues wo die Engine gut zur Geltung kommt kein Comic Shice . Das so ein gutes Studio komplett auf einen Gaul setzt zeugt von purer Gier ohne jegliche neue Innovation oder Weiterentwicklung, hoffe sie verrecken eines Tages daran…
Tja und da sieht man nun doch warum das Spiel so ein Industrie Frankenstein war und ob das nun wirklich ein Geschenk von Geoff war die Platzierung ist da nun auch eher fraglich.