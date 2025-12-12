Highguard: Titanfall-Macher enthüllen PvP-Raid-Shooter und sorgen für Mega-Hype

Highguard knallt rein: Titanfall-Studio zeigt seinen neuen Shooter-Giganten erstmals bei den Game Awards 2025! Spielt es kostenlos, wenn Highguard am 26. Januar 2026 auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Mit Highguard haben die Entwickler von Apex Legends und Titanfall bei den Game Awards 2025 einen brandneuen PvP-Raid-Shooter vorgestellt, der sofort enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Im World-Premiere-Trailer wurde erstmals gezeigt, wie ihr als sogenannte Wardens über eine fantastische, mythische Spielwelt reitet, kämpft und raidet. Diese Wardens sind arkane Gunslinger, die in einem intensiven Multiplayer-Setting um die Kontrolle eines mystischen Kontinents antreten.

Das zentrale Ziel in Highguard ist der Shieldbreaker, ein mächtiges Objekt, das als Schlüssel zur Vorherrschaft über die feindliche Fraktion dient.

Zwei Warden-Crews treten gegeneinander an, versuchen den Shieldbreaker zu erbeuten und anschließend in die gegnerische Basis einzubrechen, um sie vollständig zu zerstören. Highguard kombiniert damit Shooter-Gameplay, taktische Koop-Action, Raiding-Mechaniken und dynamische Gefechte in einer Weise, die sich klar von klassischen Arena-Shootern unterscheidet.

Der Trailer aus dem Peacock Theater in Los Angeles zeigt rasanten Combat-Flow, magisch-technologische Waffen, Reittiere für schnelle Fortbewegung und groß angelegte Base-Raids, die an Titanfall-Dynamik und Apex-Tempo erinnern, aber in eine völlig neue Richtung gehen.

Ihr bekommt einen modernen Multiplayer-Shooter, der PvP, Team-Strategie, Fantasy-Elemente und Raid-Design miteinander verbindet und spürbar darauf ausgelegt ist, einen neuen Genre-Mix zu etablieren. Ab Januar kostenlos als Free to Play-Spiel verfügbar!