Highguard: Titanfall-Macher enthüllen PvP-Raid-Shooter und sorgen für Mega-Hype

Mit Highguard haben die Entwickler von Apex Legends und Titanfall bei den Game Awards 2025 einen brandneuen PvP-Raid-Shooter vorgestellt, der sofort enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Im World-Premiere-Trailer wurde erstmals gezeigt, wie ihr als sogenannte Wardens über eine fantastische, mythische Spielwelt reitet, kämpft und raidet. Diese Wardens sind arkane Gunslinger, die in einem intensiven Multiplayer-Setting um die Kontrolle eines mystischen Kontinents antreten.
Das zentrale Ziel in Highguard ist der Shieldbreaker, ein mächtiges Objekt, das als Schlüssel zur Vorherrschaft über die feindliche Fraktion dient.
Zwei Warden-Crews treten gegeneinander an, versuchen den Shieldbreaker zu erbeuten und anschließend in die gegnerische Basis einzubrechen, um sie vollständig zu zerstören. Highguard kombiniert damit Shooter-Gameplay, taktische Koop-Action, Raiding-Mechaniken und dynamische Gefechte in einer Weise, die sich klar von klassischen Arena-Shootern unterscheidet.
Der Trailer aus dem Peacock Theater in Los Angeles zeigt rasanten Combat-Flow, magisch-technologische Waffen, Reittiere für schnelle Fortbewegung und groß angelegte Base-Raids, die an Titanfall-Dynamik und Apex-Tempo erinnern, aber in eine völlig neue Richtung gehen.
Ihr bekommt einen modernen Multiplayer-Shooter, der PvP, Team-Strategie, Fantasy-Elemente und Raid-Design miteinander verbindet und spürbar darauf ausgelegt ist, einen neuen Genre-Mix zu etablieren. Ab Januar kostenlos als Free to Play-Spiel verfügbar!
Rein schauen werde ich auf jeden fall mal. Glaube aber nicht das mich das dann in den Bann ziehen wird
…und jetzt dachte ich kurz es wäre wirklich von respawn 😅
Sieht echt nicht schlecht aus, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
ok. Sieht für mich richtig schlimm aus.
Vielleicht guckt man es sich mal an, wenns kostenlos erscheint. Aber meist holen mich solche Spiele nicht mehr so ab, auch der Trailer löst bei mir nun kein muss ich spielen verlangen aus.
Titanfall war ja auch ganz nice. Vielleicht macht das hier auch so viel Spaß
Titanfall 2 war grandios
Hab mir den Trailer angesehen und find es von der Idee her sehr geil. Werde ich auf jedenfall mal antesten!