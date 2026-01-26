Highguard: Unsere allererste Runde im neuen Gameplay-Video

Während eines Hands-On-Events in Los Angeles konnten wir Highguard bereits anspielen und zeigen euch in diesem Video unsere allererste Runde im Spiel.

Wir waren in der vergangenen Woche für euch in Los Angeles und konnten einen ersten Blick auf Highguard werfen.

Dabei handelt es sich um einen PvP-Raid-Shooter, der heute kostenlos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen ist.

Unsere allererste Runde im Spiel könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.

