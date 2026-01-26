Highguard: Unsere allererste Runde im neuen Gameplay-Video

Wir waren in der vergangenen Woche für euch in Los Angeles und konnten einen ersten Blick auf Highguard werfen.
Dabei handelt es sich um einen PvP-Raid-Shooter, der heute kostenlos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen ist.
Unsere allererste Runde im Spiel könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:
Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Twitch schauen einfach mal 280’000 Leute dem Spiel gerade zu. Wie zum Teufel ist das möglich? xD
Das ist eher: Wie schlecht ist es wirklich, also viele erwarten eher eine Comedy Show.
Lol das ist Comedy pur. Einfach mal Tower Defense in 1st Person rausbringen und sagen man hat das Rad neu Erfunden. Natürlich noch alles reinpacken Waffen, Pferde, Panzer und Geschütze und die Presse jubelt.
Das ist doch sicherlich so ein Battlefield-6-Ding: ein paar Wochen Hype und dann spricht niemand mehr darüber.