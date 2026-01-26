Highguard: Unsere allererste Runde im neuen Gameplay-Video

Während eines Hands-On-Events in Los Angeles konnten wir Highguard bereits anspielen und zeigen euch in diesem Video unsere allererste Runde im Spiel.

Wir waren in der vergangenen Woche für euch in Los Angeles und konnten einen ersten Blick auf Highguard werfen.

Dabei handelt es sich um einen PvP-Raid-Shooter, der heute kostenlos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen ist.

Unsere allererste Runde im Spiel könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.

  1. Heikel 2440 XP Beginner Level 1 | 26.01.2026 - 19:18 Uhr

    Auf Twitch schauen einfach mal 280’000 Leute dem Spiel gerade zu. Wie zum Teufel ist das möglich? xD

    1
    • Kitomy 51555 XP Nachwuchsadmin 5+ | 26.01.2026 - 19:20 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Das ist eher: Wie schlecht ist es wirklich, also viele erwarten eher eine Comedy Show.

      0
    • Uglycoyote 21710 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.01.2026 - 19:26 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Lol das ist Comedy pur. Einfach mal Tower Defense in 1st Person rausbringen und sagen man hat das Rad neu Erfunden. Natürlich noch alles reinpacken Waffen, Pferde, Panzer und Geschütze und die Presse jubelt.

      0
  2. Ripperdom 23355 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.01.2026 - 19:28 Uhr

    Das ist doch sicherlich so ein Battlefield-6-Ding: ein paar Wochen Hype und dann spricht niemand mehr darüber.

    0

Hinterlasse eine Antwort