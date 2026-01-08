Highguard: Verschwindet nach Premiere komplett von der Bildfläche

Highguard sorgte mit seinem Debüt‑Trailer bei den Game Awards 2025 für Aufmerksamkeit, doch seit dieser Premiere ist es vollkommen ruhig um das Projekt geworden. Seit der Vorstellung des ersten Materials gab es keinerlei neue Informationen, keine Social‑Media‑Aktivität und keine weiteren Lebenszeichen rund um Highguard.
Weder Tweets noch Posts oder zusätzliche Trailer wurden veröffentlicht, wodurch das Spiel seit Wochen in völliger Stille verharrt. Dazu soll der Titel schon am 26. Januar 2026 erscheinen.
Die ausbleibenden Updates lassen das Projekt aktuell wie eingefroren wirken, ohne Hinweise auf Fortschritte oder geplante Präsentationen. Die Situation bleibt damit unverändert und zeigt ein Bild kompletter Kommunikationspause.
Ist das die Stille vor dem großen Highguard-Sturm? Was meint ihr?
11 Kommentare
sah ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig aus.
Der Trailer wurde soweit ich weiß auch stark kritisiert
Flop, oder miserables Marketing
Seit Monaten in völliger Stille?
Die Game Awards sind nichtmal vier Wochen her und es war Weihnachten dazwischen.
Ich frage noch manchmal echt, was manche den ganzen lieben langen Tag so erwarten…
Danke. Wochen, ich meinte Wochen. 😉 Und da es schon am 26. Januar 2026 erscheinen soll, ist die Stille schon komisch oder? Aber vielleicht auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Abwarten. 😉
Aber wenn ich einen Monat nach Weihnachten und Neujahr ein Spiel veröffentlichen möchte, sollte ich schon sehen, dass ich auch in dieser Zeit präsent bin. So gar nichts von sich geben, macht das Spiel nicht populärer.
Ich musste erstmal überlegen was das war, jetzt weiß ich es wieder. Respawn sollte das Einstellen und lieber Titanfall 3 machen.
Nie von gehört, mir also Wurst.
Mal abwarten, schien ja nicht so gut angekommen zu sein.
Naja es wird auch floppen. Hätten sie lieber ihre Kraft in Titanfall weiter bemüht. Titanfall war der einzigste was zwischen Battlefield und call of duty noch ne Chance hätte.
Das ist doch das sogenannte Concorde 2…gut das dieses Spiel am arsch ist… War nach den game awards klar…