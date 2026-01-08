Highguard: Verschwindet nach Premiere komplett von der Bildfläche

Highguard sorgte mit seinem Debüt‑Trailer bei den Game Awards 2025 für Aufmerksamkeit, doch seit dieser Premiere ist es vollkommen ruhig um das Projekt geworden. Seit der Vorstellung des ersten Materials gab es keinerlei neue Informationen, keine Social‑Media‑Aktivität und keine weiteren Lebenszeichen rund um Highguard.

Weder Tweets noch Posts oder zusätzliche Trailer wurden veröffentlicht, wodurch das Spiel seit Wochen in völliger Stille verharrt. Dazu soll der Titel schon am 26. Januar 2026 erscheinen.

Die ausbleibenden Updates lassen das Projekt aktuell wie eingefroren wirken, ohne Hinweise auf Fortschritte oder geplante Präsentationen. Die Situation bleibt damit unverändert und zeigt ein Bild kompletter Kommunikationspause.

Ist das die Stille vor dem großen Highguard-Sturm? Was meint ihr?