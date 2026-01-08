Highguard: Verschwindet nach Premiere komplett von der Bildfläche

11 Autor: , in News / Highguard
Übersicht

Seit dem ersten Highguard‑Trailer herrscht absolute Funkstille.

Highguard sorgte mit seinem Debüt‑Trailer bei den Game Awards 2025 für Aufmerksamkeit, doch seit dieser Premiere ist es vollkommen ruhig um das Projekt geworden. Seit der Vorstellung des ersten Materials gab es keinerlei neue Informationen, keine Social‑Media‑Aktivität und keine weiteren Lebenszeichen rund um Highguard.

Weder Tweets noch Posts oder zusätzliche Trailer wurden veröffentlicht, wodurch das Spiel seit Wochen in völliger Stille verharrt. Dazu soll der Titel schon am 26. Januar 2026 erscheinen.

Die ausbleibenden Updates lassen das Projekt aktuell wie eingefroren wirken, ohne Hinweise auf Fortschritte oder geplante Präsentationen. Die Situation bleibt damit unverändert und zeigt ein Bild kompletter Kommunikationspause.

Ist das die Stille vor dem großen Highguard-Sturm? Was meint ihr?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Highguard

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. smallant 4580 XP Beginner Level 2 | 08.01.2026 - 12:09 Uhr

    Seit Monaten in völliger Stille?

    Die Game Awards sind nichtmal vier Wochen her und es war Weihnachten dazwischen.

    Ich frage noch manchmal echt, was manche den ganzen lieben langen Tag so erwarten…

    0
    • Z0RN 496990 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 08.01.2026 - 12:30 Uhr
      Antwort auf smallant

      Danke. Wochen, ich meinte Wochen. 😉 Und da es schon am 26. Januar 2026 erscheinen soll, ist die Stille schon komisch oder? Aber vielleicht auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Abwarten. 😉

      0
    • d4wGkw0n 29740 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.01.2026 - 12:35 Uhr
      Antwort auf smallant

      Aber wenn ich einen Monat nach Weihnachten und Neujahr ein Spiel veröffentlichen möchte, sollte ich schon sehen, dass ich auch in dieser Zeit präsent bin. So gar nichts von sich geben, macht das Spiel nicht populärer.

      0
  5. Devilsgift 123715 XP Man-at-Arms Silber | 08.01.2026 - 12:10 Uhr

    Ich musste erstmal überlegen was das war, jetzt weiß ich es wieder. Respawn sollte das Einstellen und lieber Titanfall 3 machen.

    0
  8. DanSanAliaMi 77665 XP Tastenakrobat Level 4 | 08.01.2026 - 12:35 Uhr

    Naja es wird auch floppen. Hätten sie lieber ihre Kraft in Titanfall weiter bemüht. Titanfall war der einzigste was zwischen Battlefield und call of duty noch ne Chance hätte.

    0
  9. OldManGaming 600 XP Neuling | 08.01.2026 - 12:42 Uhr

    Das ist doch das sogenannte Concorde 2…gut das dieses Spiel am arsch ist… War nach den game awards klar…

    0

Hinterlasse eine Antwort