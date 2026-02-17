Highguard: Website nicht mehr erreichbar – steht ein kompletter Shutdown bevor?

16 Autor: , in News / Highguard
Übersicht
Image: Inc.

Plötzlicher Offline Status sorgt für Unruhe – kündigt Highguard den „Full Shutdown“ an?

Die Highguard-Website ist aktuell nicht erreichbar! Das sorgt für Spekulationen um einen „Full Shutdown“ in Kürze.

Der Ausfall wirkt nicht wie ein gewöhnliches technisches Problem. Die Kombination aus abruptem Offline-Status lässt vermuten, dass hier etwas Größeres im Hintergrund passiert.

Ob es sich um eine geplante Abschaltung, eine tiefgreifende Umstrukturierung oder eine bewusst inszenierte Aktion handelt, bleibt vorerst offen.

Solange keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht wird, bleibt die Lage angespannt – und die Frage im Raum, ob Highguard tatsächlich vor einem vollständigen Ende steht.

https://playhighguard.com/

Weitere Highguard-Meldungen:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Highguard

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Killua 3095 XP Beginner Level 2 | 17.02.2026 - 20:24 Uhr

    Hat dieses völlig uninspirierte 0815 Game auch nicht anders verdient.

    1
  3. Dr Gnifzenroe 270345 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.02.2026 - 20:40 Uhr

    Was Geoff Keighley wohl dazu sagen wird, wenn es wirklich offline gehen sollte?

    0

Hinterlasse eine Antwort