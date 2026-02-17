Highguard: Website nicht mehr erreichbar – steht ein kompletter Shutdown bevor?

Die Highguard-Website ist aktuell nicht erreichbar! Das sorgt für Spekulationen um einen „Full Shutdown“ in Kürze.

Der Ausfall wirkt nicht wie ein gewöhnliches technisches Problem. Die Kombination aus abruptem Offline-Status lässt vermuten, dass hier etwas Größeres im Hintergrund passiert.

Ob es sich um eine geplante Abschaltung, eine tiefgreifende Umstrukturierung oder eine bewusst inszenierte Aktion handelt, bleibt vorerst offen.

Solange keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht wird, bleibt die Lage angespannt – und die Frage im Raum, ob Highguard tatsächlich vor einem vollständigen Ende steht.

