Highguard: Zahlte keinen Cent für den Game Awards‑Finaleplatz, sagt Paul Tassi

Journalist Paul Tassi enthüllt, dass Highguard den prominenten Finale Slot bei den Game Awards nicht gekauft hat, sondern die Show selbst das Spiel dort platzierte.

In einem neuen Beitrag sorgt Journalist Paul Tassi für eine überraschende Klarstellung rund um den Abschlussmoment der jüngsten Game Awards. Laut seinen Informationen hat Highguard den viel diskutierten Finaleplatz nicht bezahlt. Stattdessen soll die Show selbst entschieden haben, das Spiel an dieser Stelle zu präsentieren.

Die Aussage widerspricht der weitverbreiteten Annahme, dass der finale Slot traditionell zu den teuersten und begehrtesten Werbeplätzen der Veranstaltung gehört. Tassi erklärt, dass er erfahren habe, dass Highguard keinerlei finanzielle Beteiligung an dieser Platzierung hatte und die Entscheidung vollständig von der Produktion der Game Awards getroffen wurde.

Die Enthüllung wirft ein neues Licht auf die Struktur der Show und die Kriterien, nach denen bestimmte Titel hervorgehoben werden. Offizielle Kommentare der Veranstalter liegen nicht vor, sodass unklar bleibt, welche Gründe zur Auswahl von Highguard als Abschlusspräsentation geführt haben.

Tassis Aussage sorgt dennoch für Diskussionen, da sie die Dynamik hinter einem der aufmerksamkeitsstärksten Momente der Game Awards neu einordnet.