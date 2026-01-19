Highguard: Zahlte keinen Cent für den Game Awards‑Finaleplatz, sagt Paul Tassi

Journalist Paul Tassi enthüllt, dass Highguard den prominenten Finale Slot bei den Game Awards nicht gekauft hat, sondern die Show selbst das Spiel dort platzierte.

In einem neuen Beitrag sorgt Journalist Paul Tassi für eine überraschende Klarstellung rund um den Abschlussmoment der jüngsten Game Awards. Laut seinen Informationen hat Highguard den viel diskutierten Finaleplatz nicht bezahlt. Stattdessen soll die Show selbst entschieden haben, das Spiel an dieser Stelle zu präsentieren.

Die Aussage widerspricht der weitverbreiteten Annahme, dass der finale Slot traditionell zu den teuersten und begehrtesten Werbeplätzen der Veranstaltung gehört. Tassi erklärt, dass er erfahren habe, dass Highguard keinerlei finanzielle Beteiligung an dieser Platzierung hatte und die Entscheidung vollständig von der Produktion der Game Awards getroffen wurde.

Die Enthüllung wirft ein neues Licht auf die Struktur der Show und die Kriterien, nach denen bestimmte Titel hervorgehoben werden. Offizielle Kommentare der Veranstalter liegen nicht vor, sodass unklar bleibt, welche Gründe zur Auswahl von Highguard als Abschlusspräsentation geführt haben.

Tassis Aussage sorgt dennoch für Diskussionen, da sie die Dynamik hinter einem der aufmerksamkeitsstärksten Momente der Game Awards neu einordnet.

  1. Drakeline6 189995 XP Battle Rifle God | 19.01.2026 - 09:13 Uhr

    Dachten wohl, dass da eh schon alle abgeschalten haben.
    Anders kann man sich das nicht erklären.

    2
  2. de Maja 321095 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 09:24 Uhr

    Zeigt nur das Keighley keine Ahnung von Games hat, bzw was bei den Gamern ankommt. Typische Industriehure, da wird ein Spiel aus Einzelbausteinen die eigentlich gut ankommen sollten zusammengewürfelt und was rauskommt ist einfach nur Müll.

    2
  3. Ralle89 67940 XP Romper Domper Stomper | 19.01.2026 - 09:34 Uhr

    Kann dazu nicht wirklich was sagen habe die Show nicht gesehen 😅

    1
  4. Katanameister 300080 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 10:03 Uhr

    Komische Situation, das Spiel hat sich auch gefühlt komplett verabschiedet, nur noch Totenstille.

    3
  5. Nibelungen86 313600 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 10:23 Uhr

    Das Spiel soll doch diesen Monat erscheinen, niemand hört mehr was davon, vor den Gameswards kannte das auch niemand 🤔

    0
    • Duck-Dynasty 150775 XP God-at-Arms Bronze | 19.01.2026 - 11:00 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Ist schon ein sehr seltsamer Fall. In einer woche soll es da sein. 🤔
      Spricht auch nicht dafür, dass da so viel Marketing Budget drin steckt.

      0
  6. Robilein 1203070 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.01.2026 - 11:14 Uhr

    Joa, Keighley eben. Dem geht’s auch nur um die Kohle. Mit Spielen hat er sowieso wenig am Hut.

    1

