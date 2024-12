Highway Police Simulator: Ab heute geht es auf die Autobahn

Autor:, in / Highway Police Simulator

Highway Police Simulator, die Open-World-Simulation der Simulationsexperten von Aerosoft und dem deutschen Entwickler Z-Software, erscheint heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In dieser fesselnden Open-World-Simulation schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Highway-Polizisten, der sich in verschiedenen, von Nordamerika inspirierten Umgebungen mit anspruchsvollen Szenarien der Verbrechensbekämpfung und -prävention auseinandersetzt.

Die Spieler erwarten spannende Aufgaben, darunter Patrouillen, Untersuchungen von Unfallorten und intensive Verfolgungsjagden.

Erstellt einen eigenen Charakter und macht euch auf den Weg in eine dynamische und reaktive offene Welt, die von nordamerikanischen Schauplätzen inspiriert ist. Dient dem Volk von Caminora als Highway-Patrouilleur, übernimmt Fälle und patrouilliert in der offenen Welt zu Fuß oder hinter dem Steuer zahlreicher von der realen Welt inspirierter Fahrzeuge.

Erlebt ein Einzelspieler-Erlebnis, das nahtlos zwischen freien Spielabschnitten und einer spannenden, narrativen Story-Kampagne übergeht.

Untersucht verschiedene Fälle, die von Verkehrskontrollen bis hin zu kriminellen Überwachungen reichen, und nehmt an folgenschweren Schießereien teil, während ihr auf Anrufe aus dem Polizeipräsidium reagiert, die eine von Moral geprägte Geschichte formen. Verbessert polizeiliche Fähigkeiten wie taktisches Fahren, Umgang mit Schusswaffen und Streifendienst, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Steuert in Caminora die verfahrenen Ereignisse mit schnellen, strategischen Reaktionen. Helft an Unfallorten, prüft Fallakten und verhört Verdächtige. Wählen Sie zwischen den Modi „Casual“ und „Simulation“ für ein entspanntes oder intensiveres Verbrechensbekämpfungserlebnis.

Features des Highway Police Simulator:

Hochdetaillierte Fahrzeuge und Geräte, darunter Polizeikreuzer, Streifenhubschrauber, Drohnen, ein Motorrad und mehr

Ein umfangreiches Angebot an Missionen

Untersucht Unfallorte, sprecht mit den Beteiligten, dokumentiert den Unfall, sammelt Beweise und zieht Schlussfolgerungen, indem ihr alle bisher gesammelten Informationen interpretiert.

Kontrolliert Fahrzeuge bei Verkehrskontrollen und sorgt für sichere Straßen für die Bürger.

Jagd in spannenden Verfolgungsjagden auf Verbrecher durch das Verkehrschaos und stellt eure Fähigkeiten bei dynamischen Verfolgungsjagden auf den Straßen unter Beweis.

Eine dynamische Storyline mit spannenden Fällen, Karriereaufstieg und Ranglistensystem

Freie Spielabschnitte mit prozeduralen Missionen wie der Hilfe bei Unfällen, dem Anhalten von Rasern und mehr

Ein Moralsystem, das den Ausgang der Geschichte und die Spielumgebung beeinflusst