Hitman 3: Dritter Akt des Seven Deadly Sins DLCs verfügbar

Die Season of Sloth hat mit dem dritten Akt der Seven Deadly Sins Erweiterung von Hitman 3 begonnen. Taucht tief in die Gedankenwelt von Agent 47 ein, nutzt neue Waffen wie die Goldbrick Proximity Mine und das Slapdash SMG und kleidet euch in den Lotophage Suit, wenn ihr die neue Eskalations-Mission „The Sloth Depletion“ in einer alternativen Dartmoor-Location angeht.

Den dazugehörigen Trailer könnt ihr euch hier anschauen: