Hitman 3: Roadmap enthüllt, Marrakesch kostenlos spielbar

Die Hitman 3 Season of Lust kommt mit einem Sammelsurium an Inhalten daher, die für jeden etwas bieten. Egal, ob der Akt der Sieben Todsünden, einem neuen permanenten Ereignis in Dartmoor, einem neuen schwer fassbaren Ziel oder einer glänzenden neuen Pistole, die neue Saison wurde vielfältig gestaltet.

Jeder Akt der Sieben Todsünden kann einzeln oder zusammen zu einem reduzierten Preis als Teil der Seven Deadly Sins Collection erworben werden.

Die Reise durch die sieben Todsünden von Hitman 3 geht mit Akt 4: Lust weiter und diesmal verschlägt es euch nach Berlin. Der Abschluss des Lust-Auftrags bringt drei einzigartige Belohnungen: Einen roten Schlangenlederanzug mit passenden Handschuhe und einer Sonnenbrille, ein ferngezündeter Sprengstoff, der wie eine locker gewundene Schlange aussieht und schließlich die Schlangenzunge, eine einzigartige Armbrust, die mit Blendpfeilen geladen ist.

Marrakesch ist der nächste Schauplatz, der in der kostenlosen Rotation aufgenommen wird und allen Hitman 3-Spielern die Möglichkeit gibt, für eine begrenzte Zeit alles zu erleben, was die Rote Stadt zu bieten hat.

Marrakesch wurde ursprünglich als dritte Episode von Hitman (1) veröffentlicht und stellt euch vor die Aufgabe, zwei Ziele in der brütenden Hitze Nordafrikas zu eliminieren.