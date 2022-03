Hitman 3: Roadmap verrät Inhalte für März 2022

Autor:, in / Hitman 3

Welche Aufträge und Modi der März in Hitman 3 zu bieten hat, verrät euch die neue Roadmap.

Was Spieler von Hitman 3 im März erwarten können, das hat Entwickler IO Interactive heute in einer Roadmap enthüllt.

Im aktuellen Monat sind im Modus Elusive Target Arcade drei neue Contracts verfügbar, die bereits heute spielbar sind.

Gleichzeitig wurden einige Änderungen an den Arcade Contracts vorgenommen. Die meisten treten heute in Kraft, andere werden bald umgesetzt.

Es handelt sich dabei um:

Änderungen an Arcade-Vertr Contracts ägen (3. März)

Wir werden das Missionsbriefing für jede einzelne Mission innerhalb eines Arcade- Contracts wieder einführen.

Es wird eine einzige Komplikation geben, die in jedem Arcade- Contract bestehen bleibt.

Wir haben die folgenden Komplikationen aus The Deceits entfernt: „Alle Leichen verstecken“ und „Kamera-Countdown“. Die einzige verbleibende Komplikation ist „Eine Befriedung“.

Wir haben die folgenden Komplikationen aus den Kodizes entfernt: „Ein Verkleidungswechsel“ und „Nur Kopfschüsse“. Die einzige verbleibende Komplikation ist „Keine zivilen Opfer“.

Wir haben die folgenden Komplikationen aus den „Ellipsen“ entfernt: „Keine Ballistik“ und „Kamera-Countdown“. Die einzige verbleibende Komplikation ist „Alle Leichen verstecken“.

Wir haben uns entschieden, die Komplikation „Alle Leichen verstecken“ in The Ellipses beizubehalten, um die erste Komplikation aus jedem Contract beizubehalten und Probleme mit den Ranglisten zu vermeiden. Sie wird in zukünftigen Arcade-Contracts nicht mehr vorkommen.

Kommende Änderungen an Arcade-Contracts (bald)

Alle ET-Arcade-Contracts werden 3 Ziele pro Arcade-Contracts enthalten.

Wir werden Komplikationen vermeiden, die als kreativ einschränkend angesehen werden oder zum sofortigen Scheitern führen können, dazu gehört auch die Komplikation „Alle Körper verstecken“.

Wir werden untersuchen, ob alle ET-Arcade-Komplikationen optional sind. Wenn keine unerwarteten Probleme auftreten, werden wir diese zusätzliche Änderung voraussichtlich mit dem nächsten Patch implementieren.

Am 11. März folgt dann „The Collector“ (Jahr 2) als Elusive Target. Der Entwickler gibt euch zehn Tage Zeit, um den Contract abzuschließen.

Danach folgt am 17. März die Unterstützung für den Patient Zero Contracts Modus, bei dem der Entwickler auf das erste Hitman zurückblicken und die überarbeiteten Karten „Der Autor“ (Sapienza) und „Patient Zero“ (Hokkaido) hinzufügt. Passend dazu werden am selben Tag auch Featured Contracts verfügbar sein.

Mit drei weiteren Contracts aus Elusive Target Arcade endet am 24. März die Roadmap in Hitman 3.

Hier könnt ihr noch einmal einen Blick auf die Roadmap werfen. Weitere Details zu den einzelnen Ereignissen erhaltet ihr auch auf der offiziellen Seite.