Hitman 3: Season of Lust erscheint am 27. Juli

Am 27. Juli geht des mit der Season of Lust im vierten Akt des Seven Deadly Sins DLCs für Hitman 3 weiter. Findet euren geheimen Verehrer in der „The Lust Assasignation“ Escalation-Mission und setzt dabei neue Waffen ein, wie die Serpent’s Tongue Armbrust und das Serpent’s Bite Seil. Im Scarlet Suit gekleidet könnt ihr eine neue Version des Berlin Levels erkunden.

Den dazugehörigen Trailer gibt es hier: