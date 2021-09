Schaut euch den Hitman 3 Seven Deadly Sins Act 6: Envy Trailer an. Aber nicht neidisch werden!

Falls ihr gestern unsere Meldung zum HITMAN 3: Seven Deadly Sins – Act 6: Envy Stream verpasst habt, gibt es hier den offiziellen Announcement Trailer für euch:

Die Saison des Neids in Hitman 3 beginnt am 28. September mit Akt 6 der Sieben Todsünden. Taucht tief in die Gedankenwelt eines neidischen Agent 47 ein und wetteifert darum, der Beste in Mendoza zu sein, um neue Gegenstände und Anzüge mit Sündenmotiven freizuschalten, mit denen ihr euren Neid zeigen könnt.