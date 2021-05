Autor:, in / Hitman 3

Der zweite Akt des Seven Deadly Sins DLCs liefert neue Ausrüstung und eine neue Mission für Hitman 3.

Am 10. Mai geht es mit der Season of Pride und dem zweiten Akt des Seven Deadly Sins DLCs von Hitman 3 weiter.

Spieler tauchen tief in die Gedankenwelt von Agent 47 ein und schalten neue, thematisch passende Waffen, einen schicken neuen Anzug und eine neue Eskalations-Mission in Chongqing frei – The Pride Profusion.

Der Trailer zu Hitman 3: Season of Pride steht hier bereit: