HITMAN Classic Trilogy Remastered: Vereint die Anfänge von Agent 47 in einer Collection

Im Rahmen des IOI Showcase haben Saber Interactive und IO Interactive die Hitman Classic Trilogy Remastered offiziell angekündigt. Die Collection erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.

Vorher/Nachher-Screenshots gibt es hier zu sehen:

Die Sammlung vereint die Anfänge der Reihe rund um Agent 47 und bringt die Klassiker Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin und Hitman: Contracts in überarbeiteter Form zurück. Ziel ist es, die ursprüngliche Stealth-Trilogie für moderne Plattformen aufzubereiten, ohne den Kern der Spiele zu verändern.

Spieler erleben damit die Ursprünge der bekannten Attentäter-Saga erneut – mit erweiterten visuellen Effekten, verbesserten Umgebungen und hochauflösenden Texturen. Gleichzeitig bleibt das klassische Spieldesign erhalten, das auf Freiheit, multiple Lösungswege und taktisches Vorgehen setzt.

Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem ein Fotomodus, ein sofortiger Wechsel zwischen Original- und Remaster-Grafik sowie technische Verbesserungen für moderne Hardware. Dadurch soll sowohl Nostalgikern als auch Neueinsteigern ein zugänglicher Einstieg in die frühen Abenteuer von Agent 47 ermöglicht werden.

Mit der Veröffentlichung setzt Saber Interactive seine Reihe von Remaster-Projekten fort und bringt eines der einflussreichsten Stealth-Franchises in einer modernisierten Collection zurück.