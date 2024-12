Hitman: World of Assassination: Agent 47 gegen Jean-Claude Van Damme

Agent 47 gegen Jean-Claude Van Damme: wer ist tödlicher? Findet es jetzt in Hitman: World of Assassination heraus.

Ab heute ist in Hitman World of Assassination eine brandneue Elusive Target Mission spielbar, über die sich Freunde klassischer Martial Arts-Filme und Splitkicks besonders freuen dürften: Jean-Claude Van Damme schlüpft in die Rolle eines abtrünnigen CIA-Agenten, der von Agent 47 zur Strecke gebracht werden muss.

Die Mission „The Spiltter“ ist sowohl für Besitzer des Free Starter Packs als auch für Veteranen von HITMAN World of Assassination spielbar. Ein DLC-Pack mit Bonusinhalten ist im Store ebenfalls verfügbar.

Der Trailer zu „The Splitter“: https://youtu.be/9xS2zKlpYVM?si=ZWoOsnWHeZnC8YbD