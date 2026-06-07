HITMAN: World of Assassination: Agent 47 jagt Wiz Khalifa auf der Isle of Sgàil

Ein neues Elusive Target sorgt in HITMAN World of Assassination für prominente Verstärkung: Musiker und Muay-Thai-Befürworter Wiz Khalifa übernimmt die Rolle von Taylor Graves, besser bekannt als „The Wizard“.

Der zeitlich begrenzte Auftrag wurde im Rahmen des Summer Game Fest vorgestellt und steht vom 5. Juni bis 5. Juli 2026 kostenlos im Spiel sowie über die Free Demo zur Verfügung.

In der Mission erhält Agent 47 den Auftrag, Taylor Graves auszuschalten. Der als „The Wizard“ bekannte Kämpfer und Geschäftsmann hat sich den Ruf erarbeitet, nahezu jedes Vorhaben in einen Erfolg zu verwandeln. Seine Karriere begann als Boxer, bevor ihn seine Faszination für östliche Philosophie zum Muay Thai führte.

Schauplatz des neuen Einsatzes ist erneut die Isle of Sgàil, das Hauptquartier der geheimnisvollen Ark Society. Dort wurde Graves zu einem Duell gegen den Ark-Society-Angehörigen und Quantum-Leap-CEO Tim Quinn eingeladen. Agent 47 muss verhindern, dass Graves den Kampf für sich entscheidet.

Die Mission nutzt die bekannte Karte der Isle of Sgàil, ergänzt diese jedoch um einen neuen Charakter, zusätzliche Dialoge und neue Missionsinhalte. Laut IO Interactive reagiert das Team damit auf das anhaltende Interesse der Community an diesem Schauplatz.

Parallel zum neuen Elusive Target veröffentlicht IO Interactive außerdem das kostenpflichtige Wizard Pack zum Preis von 4,99 Euro. Das DLC-Paket gewährt permanenten Zugriff auf The Pugilist, einen zweistufigen Arcade-Vertrag rund um das Elusive Target „The Wizard“.

Darüber hinaus enthält das Paket den Zig-Zag Suit, die Waffe TAC ‚N‘ Yellow, das Blunt Knife, die Beatdown Boombox sowie vier exklusive Freelancer-Safehouse-Dekorationsobjekte, die von der Mission inspiriert wurden.

Zeitgleich startet die neue Inhalts-Saison Season of the Wizard. Spieler von HITMAN World of Assassination erhalten dabei kostenlos Zugriff auf neue Herausforderungen, Featured Contracts, Twitch Drops, zurückkehrende Elusive Targets, IOI-Account-Belohnungen und weitere Bonusinhalte. Auch bekannte Aufträge wie das Drop Elusive Target mit Dimitri Vegas sowie das Eminem vs. Slim Shady Elusive Target kehren für begrenzte Zeit zurück.

Zusätzlich ist ab sofort das neue World Champions Pack für 4,99 Euro erhältlich. Das DLC orientiert sich an verschiedenen internationalen Sportarten und erweitert das Spiel um zahlreiche kosmetische Inhalte und Ausrüstungsgegenstände.

Zum Inhalt gehören der MVP Coach Tracksuit, das Home Kit, das Away Kit, das UL-LR Sport Rifle, die Aircrush 73, der Tactician’s Briefcase, der Consolation Prize, die Gold Medal, die Trickshot Duck sowie ein neues Locker Room-Design für die Garderobe im Freelancer-Safehouse.

Darüber hinaus enthält das World Champions Pack mehrere bislang nicht mehr erhältliche Gegenstände, die auf Wunsch der Community erneut verfügbar gemacht werden.