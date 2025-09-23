HITMAN: World of Assassination: Anniversary Box erscheint exklusiv für PlayStation 5

IO Interactive kündigt die HITMAN World of Assassination – Anniversary Box zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe an; Vorbestellungen ab sofort möglich!

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher, der unter anderem für die international gefeierte HITMAN-Reihe verantwortlich ist, bringt anlässlich des Jubiläums des Franchise eine limitierte rein physische Sonderausgabe exklusiv für PlayStation 5 auf den Markt: Die 25th Anniversary Box für HITMAN World of Assassination, die ab Oktober dieses Jahres bei ausgewählten Händlern erhältlich sein wird.

Die HITMAN World of Assassination – Anniversary Box erscheint am 17. Oktober zu einem Preis von 49,99€. Vorbestellungen sind ab heute bei ausgewählten Händlern möglich.

HITMAN World of Assassination – Anniversary Box kann hier vorbestellt werden und bietet Fans ein unvergleichliches Sammlererlebnis. Diese Sonderausgabe enthält eine exklusive Shadowbox, ein spezielles Cover für die PS5-Spielhülle, vier gefeierte DLCs (The Undying, The Drop, The Splitter und The Banker) sowie eine sammelbare Lenticular-Kunstkarte, die das Vermächtnis der Spielereihe würdigt.

2025 feiert die HITMAN-Reihe ihr 25-jähriges Jubiläum. HITMAN war das erste Spiel von IO Interactive, das Agent 47 Spielern auf der ganzen Welt vorstellte. HITMAN war ein zentraler Bestandteil in der Entwicklung des Studios, und IOI wird in den kommenden Monaten eine Reihe von Initiativen starten, um diesen Meilenstein zu feiern. Der offizielle Startschuss für das 25-jährige Jubiläum fällt im Oktober 2025.

HITMAN World of Assassination ist für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.