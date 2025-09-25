HITMAN: World of Assassination: Bruce Lee arbeitet mit Agent 47 zusammen

Bruce Lee arbeitet mit Agent 47 zusammen: neue Kollaboration für HITMAN World of Assassination angekündigt.

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher hinter dem international anerkannten HITMAN-Franchise, hat ein neues Elusive Target angekündigt: „The Infiltrator“.

Der legendäre Martial Arts-Kämpfer Bruce Lee ist allerdings nicht Ziel, sondern wichtiger Verbündeter von Agent 47 in dieser Mission. Außerdem erscheint HITMAN World of Assassination auf PCVR, mit einem kostenlosen Update für alle Spieler, die HITMAN WOA auf Steam besitzen.

„The Infiltrator“ ist weltweit vom 25. September bis 20. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad und in VR auf PS VR2 und PCVR erhältlich.

Bruce Lee zur Feier des 25. HITMAN-Jubiläums zu HITMAN World of Assassination zu bringen, ist für IOI sowohl eine Ehre als auch eine Herausforderung.

Spieler werden diese Mission als respektvollen Tribut anlässlich des 85. Geburtstags einer wahren Legende wahrnehmen sowie als einzigartige Erprobung ihrer Fähigkeiten, die Bruce Lees unglaubliche Präsenz und seinen Einfluss reflektiert.

Der Ankündigungstrailer ist hier zu sehen:

Bruce Lee tritt als Agent Lee auf, ein Operative, der die Concord Union – ein mächtiges Syndikat aus Hong Kong – infiltriert. Die Organisation veranstaltet ein geheimes Martial Arts-Turnier im Himmapan Hotel in Bangkok, zu dem Agent Lee als Teilnehmer eingeladen wurde.

Seine Mission: das Turnier gewinnen und die Identität des Supreme Leader der Concord Union aufdecken. Obwohl Lees Kampferfahrung seines Gleichen sucht, soll das Turnier voller Sabotage stecken. Aufgabe der Spieler ist es, aus dem Schatten heraus zu agieren und die Gefahren für Lee zu identifizieren und zu eliminieren.

Das Bruce Lee Pack – Jetzt in digitalen Stores erhältlich (4,99€)

Das Bruce Lee Pack, ein neuer DLC basierend auf der Elusive Target Mission, ist ab heute bis zum Ende der Mission am 20. November auf allen Plattformen erhältlich.

Das Bruce Lee Pack enthält:

Permanenten Zugang zu „The Dragon” – Ein zwei-Level-Arcade-Auftrag mit dem The Infiltrator Elusive Target

Yellow Tracksuit

Kali Sticks

Jade Dagger

Golden Dragon Scissors

Ein Set von sechs kosmetischen Gegenständen für das Freelancer-Safehouse

Die Season of the Dragon – Live Updates, kostenlos für HITMAN WOA-Spieler

Neben dem „The Infiltrator“ Elusive Target startet heute auch eine neue Roadmap mit der Season of the Dragon.

Spieler können sich zwei neuen Herausforderungen, zwei Featured Contratcs sowie vier zurückkehrenden Elusive Targets stellen. Drei neue Twitch Drops, der Star Apple, Dragon Duck und Purple Streak Crowbar, können nach einer Stunde HITMAN WOA zuschauen auf Twitch zu bestimmten Zeiten eingelöst werden. Außerdem kehrt das Mills Reverie Halloween-Event zurück.

HITMAN WOA ist ab sofort auf PCVR verfügbar

HITMAN World of Assassination in VR lässt Spieler in die Rolle von Agent 47 schlüpfen, um in atemberaubender Detailtreue zu erkunden, zu improvisieren und Ziele zu eliminieren.

Mit denselben Funktionen, die auch auf PS VR2 verfügbar sind, können Spieler dank intuitiver Bewegungssteuerung, vollständiger Beidhändigkeit und raumfüllender Implementierung zwei Waffen gleichzeitig einsetzen, mit Verkleidungen interagieren und ihre Umgebung kreativ nutzen.

PCVR-Spieler haben Zugriff auf alle Kampagnenorte aus HITMAN 1, 2 und 3, darunter Paris, Sapienza, Miami und Berlin. Spieler, die HITMAN World of Assassination auf Steam besitzen, können das Update jetzt kostenlos herunterladen.

Der Launch-Trailer:

Neben der Veröffentlichung für PCVR bringt HITMAN World of Assassination auch den gefeierten Freelancer-Modus zum ersten Mal in VR, sowohl für PS VR2 als auch für PCVR.

Dieser Rogue-like-artige, strategische Spielmodus gibt den Spielern beispiellose Freiheit, ihre eigenen Kampagnen zu planen, Ressourcen zu verwalten und sich in mehreren Missionen eskalierenden Herausforderungen zu stellen – in einem Format, das Kreativität, Weitsicht und Anpassungsfähigkeit belohnt.

Jetzt können Spieler in VR ihre Mission planen und ausführen, während sie vollständig in die Welt der Attentate eintauchen. Elusive Targets sind ebenfalls Teil des angebotenen VR-Inhalts, wobei das neue Elusive Target mit Bruce Lee, „The Infiltrator“, jetzt auch in VR spielbar ist.