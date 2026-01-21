HITMAN: World of Assassination: Cross-Progression kommt im Februar

Ab Anfang Februar dürfen sich Spieler von HITMAN: World of Assassination über eine Cross-Progression-Funktion freuen.

Mittlerweile ist HITMAN: World of Assassination auf über zehn verschiedenen Plattformen spielbar. Eine Cross-Progression-Funktion fehlte bisher allerdings noch.

Wie IO Interactive jetzt bekannt gibt, hat man das Kontosystem „IOI Account“ überarbeitet, wodurch es Spielern ab dem 3. Februar möglich sein wird, ihre Fortschritte plattformübergreifend zu übertragen.

Übertragbar sind Erfahrung, Spielerlevel, Herausforderungen, Standortmeisterung, Freischaltungen und Inventar, Erfolge/Trophäen, sowie Fortschritte aus dem Freelancer-Modus und der Kampagnenstory. Das Spiel, DLCs sowie DLC-basierte Freischaltungen sind hingegen nicht übertragbar.

Spieler müssen dazu ihre Plattformkonten mit ihrem IOI-Konto verknüpfen und eine ihrer Plattformen als primäres Fortschrittsprofil auswählen. Anschließend folgt der Fortschritt auf anderen Plattformen dem des primären Profils.

Zudem gibt man bekannt, dass die Übertragungsfunktion von Hitman 2 zu Hitman 3 eingestellt wird. Als Gründe werden die Datenintegrität sowie mögliche Konflikte zwischen den neuen und alten Fortschrittssystemen genannt.