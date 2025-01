HITMAN: World of Assassination: Das erfolgreichste Hitman-Spiel aller Zeiten

HITMAN World of Assassination hat seit Launch mehr als 75 Millionen registrierte Spieler erreicht, was den Titel zum erfolgreichsten Teil des Franchises macht.

HITMAN World of Assassination war seit dem Start der neuen Trilogie 2016 sehr erfolgreich und erreichte mit HITMAN III 2021 seine beste Wertung auf Metacritic.

HITMAN World of Assassination ist eine einzigartige Mischung aus Stealth, Action, unerreichter Freiheit bei der Herangehensweise sowie einer lebendigen Welt voller faszinierender Charaktere und Methoden, jemanden um die Ecke zu bringen.

Seit seinem Erscheinen erhält HITMAN World of Assassination regelmäßig neue Inhalte, darunter neue Örtlichkeiten, Missionen, saisonale Events oder Kollaborationen, die die Geschichte um HITMAN weiter ausbauen. Im Dezember 2024 waren eine Million Spieler aktiv, um sich an der neuesten Mission zu versuchen und auch in Zukunft können sie sich auf neue Inhalte einstellen.

Das letzte Inhaltupdate erschien am 12. Dezember 2024 und schickte Action-Star Jean-Claude Van Damme als Elusive Target Max Valliant ins Rennen. Sein Charakter, ein ehemaliger CIA-Agent, wurde eigentlich seit Jahren tot vermutet, ehe sich herausstellte, dass er im geheimen Absprachen mit anderen Geheimorganisationen getroffen hatte.

Bis jetzt wurde die Mission The Splitter nur von 40 % der Spieler erfolgreich abgeschlossen, die sich an sie herangewagt hatten, was zeigt, dass Max Valliants Skills nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Diejenigen, die die Mission erfolgreich bestanden haben, wählten allerlei verschiedene Methoden.

Der Spieler, der mit über sieben Stunden am längsten brauchte, stellte sicher, dass jedes Detail stimmte. Der schnellste Spieler ließ Max Valliant nicht einmal Zeit für ein paar letzte Worte, sondern erledigte ihn innerhalb von 21 Sekunden.

Wie immer in HITMAN World of Assassination steht es den Spielern vollkommen frei, wie sie die Mission angehen, selbst, wenn sie Max Valliant mit einer einzelnen Aprikose erledigen. Das Elusive Target verschwindet am 12. Januar, was Spielern noch etwa eine Woche Zeit gibt, Valliants Pläne zu durchkreuzen.

Das Missions-Briefing zu The Splitter findet sich hier:

Wer noch mehr Inhalte möchte, die mit dem Splitter zu tun haben, kann sich das The Splitter Pack holen, das nicht nur permanenten Zugang zur Elusive Target Mission gewährt, sondern auch zum Splitter Box Suit, einer Reihe an kosmetischen Items für das Safehouse, sowie drei Gegenständen.

HITMAN World of Assassination ist auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar.