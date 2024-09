Hitman: World of Assassination: DJ Dimitri Vegas spielt sein letztes Set

HITMAN World of Assassination: The Drop mit Superstar-DJ Dimitri Vegas kehrt für die Zugabe zurück und ist kostenlos spielbar.

IO Interactive, der unabhängige Entwickler und Publisher hinter dem weltweit bekannten HITMAN-Franchise, hat den neuesten Launch einer Elusive Target-Mission angekündigt.

The Drop enthält das Aussehen und die Stimme des Superstar-DJ Dimitri Vegas. Die Mission ist kostenlos spielbar als Teil des Free Starter Packs für neue Spieler sowie als reguläres Elusive Target für Spieler von HITMAN World of Assassination vom 12. September bis 14. Oktober 2024.

The Drop ist weltweit verfügbar PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Das Missions Briefing gibt es hier:

The Drop kehrt zurück! Alexios Laskaridis, ein DJ, der zum Drogenboss wurde und eine gefährliche Vorliebe für Gewalt hat, zieht in den Club Boom ein, der auf der Berlin-Karte aus HITMAN 3 basiert.

Die Spieler haben die Aufgabe, den Mogul des Nachtlebens auszuschalten, bevor seine Taten unaufhaltsame Konsequenzen haben. Von der DJ-Kabine bis zum Backstage-Bereich gibt es viele Möglichkeiten, den Main Act von The Drop zu beenden, bevor er seinen Auftritt abschließen kann.

Zusammen mit der Rückkehr von The Drop erscheint auch ein DLC-Paket, das permanenten Zugang zu folgendem gewährt:

The Base – Ein Zwei-Level-Arcade-Vertrag mit The Drop Elusive Target – Verfügbar im Arcade-Modus

Der Club Boom-DJ-Suit

Drei Gegenstände: Der Club Boom 12″ Vinyl Sampler, Der Club Boom 12″ Flightcase und die Red Light Flash Grenade

Ein Satz an kosmetischen Gegenständen für das Freelancer-Safehouse, inspiriert von der The Drop-Mission

Die Rückkehr von The Drop wird kein Einzelauftritt, denn noch mehr Inhalte sind in den nächsten Wochen auf dem Weg zu HITMAN World of Assassination.

Vier neue Herausforderungen werden ins Spiel gebracht, mit neuen Gegenständen und Anzügen zum Freischalten. Für das passende Gruselgefühl rund um Halloween sorgt The Mills Reverie. Außerdem kehren fünf Elusive Targets zurück und bieten den Spielern eine weitere Chance, um diese schwer fassbaren Verträge abzuschließen. Mit Purple Bat gibt es zudem einen neuen Twitch-Drop, den Spieler, die zwischen dem 12. und 22. September eine Stunde HITMAN World of Assassination auf Twitch geschaut haben, freischalten können. Die neuesten Patch-Notes gibt es hier.