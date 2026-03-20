HITMAN: World of Assassination: Elusive Target-Mission mit Milla Jovovich nur noch sechs Tage verfügbar

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher hinter der beliebten HITMAN-Reihe und dem kommenden James Bond-Game 007 First Light, hat ein Update zu seinem neuesten Elusive Target „The Harbinger“ in HITMAN World of Assassination geteilt.

Die neue Mission mit Blockbuster-Schauspielerin Milla Jovovich in der Hauptrolle ist noch bis zum 24. März 2026 kostenlos für alle Besitzer:innen des Spiels sowie über die Free Demo (ehemals Free Starter Pack) verfügbar – auf PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PC VR, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad und Apple-Silicon-Mac.

Die Elusive Target-Mission mit Milla Jovovich entwickelt sich schnell zu einem Fan-Favoriten und versetzt Agent 47 in ein hochriskantes Szenario, das ihn an seine Grenzen bringt. Die Herangehensweisen der Spieler:innen waren dabei äußerst unterschiedlich: Mehr als ein Drittel der Agenten (34 %) handelte entschlossen und versuchte, die Bedrohung mithilfe eines Heilmittels einzudämmen.

36 % begaben sich dagegen auf einer dunkleren Pfad und exhumierten Alexa Carlisle. Geschwindigkeit und Effizienz erwiesen sich für viele als beste Lösung: 23 % der Spieler:innen gelang es, Lilith Devereux auszuschalten, bevor die Situation weiter eskalierte. Besonders sorgfältige Planer:innen wurden ebenfalls belohnt: 21 % absolvierten die Mission fehlerfrei und sicherten sich so die begehrte Silent-Assassin-Bewertung.

Außerdem gibt es Grund zu feiern, denn HITMAN World of Assassination feiert heute das 10-jährige Jubiläum der Veröffentlichung von HITMAN im Jahr 2016. Zu diesem Anlass hat IO Interactive eine Infografik veröffentlicht, die sowohl das Spiel als auch die Leistungen der Community hervorhebt. Unter anderem verzeichnet der Titel mehr als 85 Millionen Spieler:innen weltweit, es wurden über eine Milliarde Eliminierungen bestätigt und ebenso viele Challenges absolviert.

Hier geht es zum Trailer: