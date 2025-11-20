HITMAN: World of Assassination: Eminem vs. Slim Shady Elusive Target enthüllt

Mit der neuen Elusive Target Mission in HITMAN World of Assassination erwartet euch ein außergewöhnliches Szenario, in dem sich Eminem seiner eigenen dunklen Seite stellt.

Die Mission „Eminem vs. Slim Shady Elusive Target“ führt euch in eine surreale Umgebung, in der Ärzte, Patienten und Performer ineinander übergehen und eine verzerrte Realität erschaffen, die perfekt zum ungewöhnlichen Auftrag passt.

Eure Aufgabe besteht darin, die wilde und unberechenbare Seite von Eminem auszuschalten und dabei die typischen Hitman-Mechaniken aus Infiltration, Tarnung und präziser Planung voll auszuschöpfen.

Die Mission wird im Dezember kostenlos spielbar sein und erscheint für Xbox Series X und Xbox Series S sowie für Xbox auf PC. Sie unterstützt Xbox Play Anywhere und ist zusätzlich auf Xbox ROG Ally verfügbar. Dazu ist die Eminem vs. Slim Shady Elusive Target Mission auf weiteren Plattformen verfügbar.