HITMAN: World of Assassination: Eminem vs. Slim Shady endet in zwei Wochen

Nur noch zwei Wochen Zeit, um Eminem vs. Slim Shady in HITMAN World of Assassination zu spielen!

IO Interactive teilt mit, wie es Spielern in der neuen Elusive Target-Mission, Eminem vs. Slim Shady, bisher ergangen ist.

Die Mission ist kostenlos als Teil des Free Starter Pack und für Spieler von HITMAN WOA auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad und in VR auf PS VR2 und PC VR verfügbar. Das passende DLC-Pack ist ebenfalls für limitierte Zeit verfügbar und noch bis Ende der Mission am 31. Dezember erhältlich.

Eminem vs. Slim Shady wurde schnell zu einem herausragenden Elusive Target in HITMAN World of Assassination und fordert Spieler heraus, sich einem der unberechenbarsten Ziele zu stellen, denen Agent 47 jemals begegnet ist.

Bisher haben 31 % der Spieler die Mission erfolgreich abgeschlossen, was zeigt, wie gnadenlos der Auftrag ist. Auch Kreativität kam zum Einsatz, denn 4 % der Spieler haben eine explosive Lösung gefunden, um Eminem während des Live-Broadcasts zu eliminieren, und 6 % nutzten das S’ghetti-Sandwich, um die Mission zu Ende zu führen. 25 % haben den Silent Assassin-Status erlangt, indem sie wachsam durch das Chaos navigierten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.

Das Mission-Briefing gibt es hier zu sehen:

Nach dem Ende von Eminem vs. Slim Shady führt HITMAN World of Assassination ihre kreative Promi-Serie der Elusive Targets weiter. Hollywood-Star Milla Jovovich führt die nächste Mission im Februar 2026 an.

Hier gibt es den Teaser-Trailer: