HITMAN: World of Assassination: Feiert 10 Jahre mit über 85 Millionen Spielern

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Image: IO Interactive

HITMAN: World of Assassination erreicht weltweit über 85 Millionen Spieler und Milliarden Stunden Spielzeit.

HITMAN: World of Assassination feiert 10 Jahre Erfolg. Seit dem Start haben über 85 Millionen Spieler weltweit die Aufträge von Agent 47 angenommen und zusammen Milliarden Stunden im Spiel verbracht.

Das Konzept „One World of Assassination“ verbindet alle Episoden und Orte zu einer durchgehenden Spielerfahrung, die sowohl für Neueinsteiger als auch Veteranen spannend bleibt. Die Entwickler betonen, dass die Mission längst nicht vorbei ist und weiterhin Inhalte und Herausforderungen folgen werden.

HITMAN hat sich als feste Größe im Stealth-Action-Genre etabliert und bleibt dank stetiger Updates, neuen Missionen und globaler Community ein relevantes und dynamisches Spielerlebnis.

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