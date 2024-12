Hitman: World of Assassination: Interview mit Level Designer für die Mission mit Jean-Claude von Damme

Wir hatten die einmalige Möglichkeit ein exklusives Interview mit dem Level-Designer für die Mission The Splitter und Jean-Claude von Damme zu führen.

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit, Martin Asdal, Senior Level Designer bei HITMAN World of Assassination und der Level-Designer für die Mission The Splitter, ein paar Fragen zu stellen und wie es ist mit Prominenten zu arbeiten.

Hallo Martin, bitte stell dich kurz vor und erkläre den Lesern von XboxDynasty.de, was du den ganzen Tag machst.

Hallo, ich bin Martin Ansdal, der Senior Level Designer bei HITMAN World of Assassination und der Level-Designer für die Mission The Splitter. Ich kümmere mich um die Gestaltung der Settings für unsere Elusive Target-Missionen. Zusammen mit dem Team denken wir uns verschiedene Geschichten aus, um Prominente in die HITMAN World of Assassination zu bringen, und arbeiten mit ihnen zusammen, um die bestmögliche Story und die besten Charaktere zu finden.

Sobald wir eine Storyline haben, arbeite ich an der Gestaltung der Missionen und schaffe verschiedene Möglichkeiten für die Spieler, die Elusive Targets auszuschalten, und sorge dafür, dass es viele auffällige Momente für die Spieler gibt.

In HITMAN World of Assassination wurden immer mehr Superstars Opfer von Agent 47. Welcher Star ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Die Mission von Jean-Claude Van Damme ist verrückt! Wir haben eine Handlung im Stil der 1980er Jahre geschrieben, in der es um geheime wissenschaftliche Projekte und Supersoldaten mit Maschinengewehren geht.

Sie ist vollgepackt mit Anspielungen auf JCVDs Filmografie und ohne zu viel zu verraten, kann ich sagen, dass sie einige verrückte Dinge tut, die noch kein Elusive Target zuvor getan hat.

Gibt es etwas Besonderes oder Lustiges an der Zusammenarbeit mit einem Star für HITMAN World of Assassination zu berichten?

Es ist natürlich eine zusätzliche Vorbereitungsebene, was die Planung der Synchronisationssitzungen, die Zusammenarbeit mit dem Prominenten beim Schreiben und Design usw. angeht. Es macht aber auch sehr viel Spaß, den Prominenten zu treffen und zu versuchen, die Mission so zu gestalten, dass sie das ‚Wesen‘ des jeweiligen Prominenten einfängt.

Wie gehen Sie bei der Erstellung einer neuen Elusive Target-Mission für einen Charakter in HITMAN World of Assassination vor? Und wie viele Leute arbeiten an einer solchen Mission?

Wir kreieren Geschichten, die zur öffentlichen Persona dieser Berühmtheiten passen und finden Wege, sie in die World of Assassination zu bringen. Wir machen sie natürlich zu Bösewichten, damit sie in die Handlung unserer „Elusive Targets“ passen und damit wir einen Grund haben, warum Agent 47 beauftragt wurde, sie zu eliminieren.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Jean-Claude Van Damme in das Spiel zu integrieren?

Mit Jean-Claude Van Damme wollten wir wirklich einen Rückgriff auf diese Actionfilm-Bösewichte haben!

Wir wollten einen Charakter und eine Mission schaffen, die die Energie eines Actionfilms aus den 80er oder 90er Jahren heraufbeschwören. Also haben wir uns Max Valliant ausgedacht, einen ehemaligen Kollegen von Agent 47, der zurückgekehrt ist, um mit einem wirklich bizarren Plan Rache an der Agentur zu nehmen.

Ich will nicht zu viel verraten, aber die Mission beinhaltet seltsame wissenschaftliche Experimente, Supersoldaten und einen Gameplay-Twist, den es in Hitman: World of Assassination noch nie gegeben hat.

Hatten Sie für die Umsetzung direkten Kontakt zu Jean-Claude Van Damme? Welche Rolle hat er bei der Integration in das Spiel gespielt?

Normalerweise sprechen wir den Prominenten an, ob er Teil von HITMAN sein möchte, und unterbreiten ihm einige Ideen für die Mission und seinen Charakter. Wir binden sie dann in den kreativen Prozess ein und tauschen einige Ideen bezüglich des Charakters und seiner Einstellung aus, um ihre eigene Persönlichkeit zu erschaffen und sie in unseren Design- und Schreibprozess einzubeziehen.

Wie hat Jean-Claude Van Damme die Nachricht aufgenommen, dass er im Spiel von Agent 47 getötet werden würde? Oder weiß er gar nichts davon?

Ich glaube, er hat es sehr genossen, Teil dieser Mission zu sein und auf der gleichen Bühne wie Agent 47 zu stehen!

Was haben Sie bei IO Interactive in Zukunft noch für Agent 47 und HITMAN World of Assassination geplant?

Sie können sich darauf verlassen, dass wir in Zukunft noch mehr Celebrity Elusive Targets liefern werden. Wir zapfen auch unsere Community an, um ihr regelmäßig neue Herausforderungen und Aufträge zu bieten und weiterhin das volle Potenzial unserer Ziele zu nutzen.

Gibt es einen versteckten Hinweis auf den nächsten Star nach Jean-Claude Van Damme?

Bis jetzt gibt es keine besonderen Hinweise auf unsere nächsten Ziele! Aber ich kann sagen, dass wir nach Prominenten suchen, von denen wir denken, dass sie gut zu unserer bestehenden Spielerbasis passen, so dass wir ihnen immer wieder neue Missionen bieten können, die ihnen gefallen und sie überraschen werden. Gleichzeitig suchen wir aber auch nach Profilen, die ein neues Publikum in die HITMAN World of Assassination bringen können.“

Möchtest du den Lesern von XboxDynasty noch etwas über die Elusive Target Mission The Splitter mit Jean-Claude Van Damme und die Zukunft von HITMAN World of Assassination erzählen?

Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir in Zukunft noch mehr prominente Elusive Targets liefern werden. Wir haben so viele Ideen für Orte und Dinge, die wir mit 47 machen können. Schon jetzt nutzen wir das Celebrity Elusive Target-Programm, um einige unserer liebsten „verpassten Gelegenheiten“ als Live-Inhalte ins Spiel zu bringen.