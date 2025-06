HITMAN: World of Assassination: IO Interactive feiert 25 Jahre HITMAN

Im Rahmen des ersten eigenen IOI SHOWCASE vergangene Woche in Los Angeles feierte das dänische Studio IO Interactive 25 Jahre HITMAN – und präsentierte zahlreiche Highlights für Fans der legendären Assassinen-Reihe. Im Fokus standen neue Inhalte für HITMAN World of Assassination, prominente Gäste und ein Blick auf kommende Updates.

Ein Vierteljahrhundert Agent 47 – und 80 Millionen Spieler weltweit

Zum 25. Jubiläum der Reihe enthüllte IOI beeindruckende Zahlen: HITMAN World of Assassination erreichte weltweit 80 Millionen Spieler – inklusive der Nutzer des Free Starter Packs – sowie über 25 Millionen verkaufte Einheiten. IOI wird in den kommenden Monaten eine Reihe von Initiativen starten, um dieses Jubiläum zu feiern. Das offizielle 25-jährige Jubiläum beginnt im Oktober 2025.

Neues Elusive Target mit Mads Mikkelsen als Le Chiffre

Besonderes Highlight des IOI SHOWCASE: Schauspieler Mads Mikkelsen kündigte auf der Bühne sein Comeback als Le Chiffre in HITMAN World of Assassination an– der ikonische Gegenspieler aus dem Bond-Film Casino Royale ist das neueste Ziel von Agent 47 in der Elusive Target-Mission The Banker. Die Mission läuft vom 6. Juni bis 6. Juli auf allen Plattformen. Wer mit aktivem IOI-Konto spielt, erhält zudem ein exklusives Outfit für das kommende Bond-Game 007: First Light, das 2026 erscheint. Zwei weitere Elusive Targets sind noch für dieses Jahr geplant.

Den Launch-Trailer zu The Banker gibt es hier zu sehen:

Die Season of the High-Stakes – Live-Updates, kostenlos für alle HITMAN WoA-Spieler

Zudem markierte der vergangene Freitag den Start einer neuen Roadmap in World of Assassination. Die Season of the High-Stakes bringt drei neue Herausforderungen, vier Featured Contracts Packs sowie acht zurückkehrende Elusive Targets mit sich. Zudem gibt es vier neue Twitch Drops abzustauben: Wer einen HITMAN World of Assassination-Stream auf Twitch eine Stunde lang verfolgt, sichert sich damit den „Casino Monarchique“-Chip (100.000), den Purple Streak Badeanzug und die Purple Streak Fiber Wire.

Blick in die Zukunft: Koop-Modus & Mobile-Version

IOI arbeitet an einem Koop-Modus für HITMAN WOA. Weitere Details dazu folgen in Kürze. Noch diesen Sommer erscheint zudem eine vollständige Umsetzung von HITMAN World of Assassination für iPhone, iPad und Mac. Einzelheiten zu den Systemanforderungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Virtual Reality & Tabletop

Für die PlayStation VR2-Version von HITMAN WoA sind weitere Inhalte geplant, die schon bald im Detail bekannt gegeben werden. Darüber hinaus kündigte IOI gemeinsam mit MOOD Publishing das erste offizielle Hitman-Brettspiel an. Dabei übernehmen Spieler ihren eigenen Meister-Assassinen, der rund um die Welt jettet, um hochrangige Ziele auszuschalten. Genau wie im Videospiel gilt es, die passende Methode zu finden, das Ziel zu eliminieren, um das Spiel zu gewinnen. Mehr Informationen zum Spiel sind auf der Kickstarter-Seite zu finden.

Crossover mit „State of Survival“ läuft bis 8. Juli

In FunPlus‘ Mobile-Hit State of Survival sorgt Agent 47 aktuell ebenfalls für Aufsehen: In einer zeitlich begrenzten Kooperation ist die Killer-Glatze derzeit als spielbarer Charakter verfügbar. Zudem tauchen Oybek Nabazov und Owen Cage als Bosse sowie Diana Burnwood als Story-Charakter im Spiel auf.

State of Survival steht im App Store und auf Google Play zum Download zur Verfügung.

HITMAN World of Assassination ist verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation PS VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.