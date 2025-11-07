HITMAN: World of Assassination: IO Interactive feiert Bruce Lees 85. Geburtstag

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher hinter dem international beliebten HITMAN-Franchise, feiert den 85. Geburtstag der Kung-Fu- und Hollywood-Legende Bruce Lee mit einer neuen Elusive Target-Mission, die noch bis Donnerstag, den 20. November, verfügbar ist.

Das Bruce Lee Pack, das permanenten Zugang zur Elusive Target-Mission sowie ein neues, von Bruce Lee inspiriertes Kleidungsstück bietet, ist ebenfalls bis zum 20. November erhältlich. Ein neuer Twitch Drop, die Dragon Duck, kann eingelöst werden, indem man vom 7. bis 16. November die Streams von HITMAN World of Assassination auf Twitch verfolgt.

Bruce Lee in HITMAN World of Assassination zu integrieren, war für das Team von IO Interactive eine Ehre und große Freude zugleich. Die Mission ist eine respektvolle Hommage an den legendären Martial Arts-Kämpfer und stellt die Spieler gleichzeitig vor eine besondere Herausforderung, die von seiner außergewöhnlichen Präsenz und seinem bleibenden Einfluss inspiriert ist. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der HITMAN-Reihe wurde diese besondere Mission so gestaltet, dass sie sich authentisch in die Welt von HITMAN einfügt.

Bruce Lee tritt als Agent Lee auf, ein Spion, der die Concord Union – ein mächtiges Syndikat aus Hong Kong – infiltriert. Die Organisation veranstaltet ein geheimes Martial Arts-Turnier im Himmapan Hotel in Bangkok, zu dem Agent Lee als Teilnehmer eingeladen wurde. Seine Mission: das Turnier gewinnen und die Identität des Supreme Leader der Concord Union aufdecken. Lees Kampferfahrung sucht seines Gleichen, doch das Turnier wird sabotiert. Aufgabe der Spieler ist es, aus dem Schatten heraus zu agieren und die Gefahren für Lee zu identifizieren und zu eliminieren.

Missions-Update

Im neuesten Update zu HITMAN World of Assassination hat IO Interactive die Elusive Target-Mission mit Bruce Lee erheblich verbessert und über 30 von der Community gemeldete Probleme behoben, um ein flüssigeres und spannenderes Spielerlebnis zu bieten. Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen die Verkürzung des Timers auf nur 30 Minuten sowie die Optimierung des gesamten Missionsablaufs, damit die Spieler ihre Begegnung mit der Kampfkunstlegende in vollen Zügen genießen können.

Das Bruce Lee Pack – Bis zum 20. November in digitalen Stores erhältlich (4,99 €)

Das Bruce Lee Pack, ein neuer DLC basierend auf der Elusive Target Mission, ist noch bis zum Ende der Mission am 20. November auf allen Plattformen erhältlich. Spieler, die das DLC-Paket gekauft haben, können jederzeit auf den Arcade-Auftrag zugreifen.

Das Bruce Lee Pack enthält:

Permanenten Zugang zu „The Dragon” – Ein Zwei-Level-Arcade-Auftrag mit dem The Infiltrator Elusive Target

Yellow Tracksuit

Kali Sticks

Jade Dagger

Golden Dragon Scissors

Ein Set von sechs kosmetischen Gegenständen für das Freelancer-Safehouse