Hitman: World of Assassination: Jean-Claude Van Damme wird Elusive Target

In Hitman: World of Assassination schlägt Jean-Claude Van Damme als Elusive Target The Splitter zu.

IO Interactive kündigt heute ein neues Elusive Target an, in dem Hollywoods Action-Legende Jean-Claude Van Damme zu sehen ist.

JCVD wird in der Rolle von Max Valliant zu sehen sein, einst einer der furchterregendsten ICA-Agenten, der für tot gehalten wurde, bevor er plötzlich wieder auftauchte und aus einem unbekannten Motiv heraus einen ICA-Datenspeicher übernahm.

The Splitter wird vom 12. Dezember 2024 bis zum 12. Januar 2025 im kostenlosen Starter Pack für neue Spieler und als reguläres Elusive Target für HITMAN World of Assassination-Spieler verfügbar sein.

The Splitter wird weltweit für die Konsolen PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.

„Max Valliant ist ein sehr unterhaltsamer Charakter, der viel Energie eines Actionfilm-Bösewichts mitbringt, er ist skrupellos und natürlich kann er den Splitter!“, sagte Jean-Claude Van Damme. „The Splitter ist eine spannende Mission und wie in jedem guten Actionfilm werden die HITMAN-Spieler ein paar Überraschungen erleben, aber ich lasse sie das selbst herausfinden.“

The Splitter

In dieser neuen Rolle spielt Jean-Claude Van Damme Max Valliant, einen ehemaligen ICA-Agenten, von dem man glaubte, er sei vor Jahren eliminiert worden, nachdem man herausgefunden hatte, dass er mit anderen Organisationen Geschäfte machte.

Er konnte seiner Ermordung irgendwie entgehen und ist nun rachsüchtig zurückgekehrt. Nachdem er wieder aufgetaucht ist, hat Max Valliant die Kontrolle über einen ICA-Datenspeicher übernommen und um ein Treffen mit dem ICA-Vorstand gebeten.

Die Mission von Agent 47 findet in Chongqing statt und besteht aus drei Teilen: Er muss ein Mitglied des ICA-Vorstands in die Einrichtung eskortieren, Max Valliants finstere Pläne aufdecken und vor allem Max Valliant zur Strecke bringen.

Max Valliant ist ein skrupelloser und unbarmherziger Killer, dessen einzige Schwäche sein Selbstvertrauen zu sein scheint; Max Valliant wird nicht wie jede andere Mission sein.

Die Mission „Elusive Target“ kann von HITMAN-Neulingen mit dem Free Starter Pack kostenlos gespielt werden, wobei sie die Möglichkeit haben, die Mission während der gesamten Dauer der Mission beliebig oft zu wiederholen.

Spieler von HITMAN World of Assassination können die Mission „Elusive Target“ kostenlos spielen, haben aber nur eine Chance auf Erfolg. Mit dem Splitter-Pack erhalten sie außerdem dauerhaften Zugang zu einer Arcade-Mission mit The Splitter.

Das Splitter Pack – im Handel erhältlich (UVP: 4,99 €)

Das Splitter Pack, ein brandneues DLC-Paket, das dem neuesten Elusive Target nachempfunden ist, wird ebenfalls am 12. Dezember für alle Plattformen veröffentlicht. Das Splitter Pack enthält:

Permanenter Zugang zur Replikation – Ein Arcade-Vertrag mit zwei Leveln, der das Splitter Elusive Target beinhaltet:

The Splitter SMG

The Splitter-Kukri-Messer

Die „Good Quar Vol. 3“ VHS-Kassette

Ein Set von sechs Kosmetika für das Freelancer Safehouse, inspiriert durch das Elusive Target

Die Season von The Splitter – Live Updates, kostenlos für HITMAN WOA Spieler

Parallel zum Start von The Splitter wird ab dem 12. Dezember eine neue Inhalts-Roadmap eingeführt. Drei neue Herausforderungen, die von der HITMAN-Community inspiriert wurden, werden die Welt des Meuchelns bereichern, ebenso wie neue besondere Aufträge und wiederkehrende schwer fassbare Ziele.

Ein neuer Twitch-Drop, der Purple Streak ICA19 Classic Baller, wird ebenfalls zu gewinnen sein, wenn man zwischen dem 12. Dezember 2024 und dem 8. Januar 2025 eine Stunde HITMAN World of Assassination auf Twitch schaut.

Außerdem können Spieler den Purple Streak Boxer Suit freischalten, indem sie Twitch-Streamer mit einem Abonnement unterstützen, wobei die Kampagne ebenfalls vom 12. Dezember 2024 bis zum 8. Januar 2025 läuft.

Als Teil unseres neuesten Patches, der am 12. Dezember veröffentlicht wird, unterstützt HITMAN World of Assassination die neuen PlayStation 5 Pro-Funktionen, was bedeutet, dass die Spieler mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 3840 x 2160 spielen können.

Zusammenarbeit zwischen Ludeo und HITMAN

IO Interactive gibt heute zudem bekannt, dass das Ludeo SDK in HITMAN implementiert wird und es Spielern auf der ganzen Welt ermöglicht, sich in der Mission „Elusive Target“ durch spielbare Highlights zum Start am 12. Dezember zu tarnen.

Spielbare Elusive Target Gameplay-Highlights werden über die HITMAN-Website, den Newsletter und auf sozialen Plattformen veröffentlicht. Ludeos proprietäre, Cloud-basierte Technologie erweitert das Vorschau-Erlebnis erstmals über das passive Betrachten von Video-Highlights hinaus.

Spieler können sofort und ohne Download und ohne Gebühren In-Game-Highlights entdecken und SPIELEN. Gamer können Gameplay-Highlights nahtlos über Discord, X (Twitter), Reddit, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube Games und mehr teilen! Für weitere Informationen zu Ludeo besucht die offizielle Website: www.ludeo.com