HITMAN: World of Assassination: Le Chiffre ist ein äußerst beliebtes Opfer

Mit Gift und Scharfschützengewehr: Le Chiffre ist ein äußerst beliebtes Opfer in HITMAN World of Assassination.

IO Interactive, der unabhängige Publisher und Entwickler u. a. des weltberühmten HITMAN Franchise, hat ein Update zur neuesten Elusive Target Mission mit Fan-Liebling Mads Mikkelsen bekannt gegeben.

In seiner Rolle als Le Chiffre, bekannt aus Casino Royale (2006), ist er das neueste Ziel von Agent 47 und man weiß nie, was für Karten er in den verbleibenden zehn Tagen noch auf den Tisch legen wird. Die Mission „The Banker“ ist auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und auch der neuen Nintendo Switch 2 noch bis zum Montag, den 7. Juli spielbar.

Le Chiffre hat sich in null Komma nichts zu einem besonders beliebten Elusive Target entwickelt, mit fast 2 Millionen aktiven Spielern in den vergangenen 30 Tagen.

Allerdings konnten nur 46 % der Spieler Le Chiffre bisher ausschalten. Seine Trickserei am Pokertisch mag viele Spieler überrascht haben, aber immerhin 22 % von ihnen behielten die Ruhe, nachdem sie vergiftet wurden und das Gegengift fanden.

55 % der Spieler entschieden sich, Le Chiffe direkt im Pokerduell gegenüberzutreten, während der Rest den sichereren Pfad des Roulettes beschritt.

Wie immer waren die Spieler extrem kreativ; die beliebtesten Waffen waren die tödliche Giftflasche, das Scharfschützengewehr Sieger 300 Ghost und die schwere Pistole ICA19.

Es gab fast so viele Mordmethoden wie aktive Spieler – im schnellsten Durchgang wurde Le Chiffre in 27 Sekunden den Garaus gemacht, der längste dauerte ganze 167 Minuten.

Wer noch tiefer in die Welt von Le Chiffre eintauchen möchte, erhält mit dem DLC „The Banker Pack“ Zugang zu The Monarchique, welches die Arcade-Version permanent verfügbar macht, neuen Kosmetikgegenständen für das Safehouse, einem neuen Anzug und drei weiteren Gegenständen. Außerdem läuft gerade die Season of the High-Stakes, wo in den nächsten Wochen neue Inhalte wie Herausforderungen, Curated Contract Packs und Twitch Drops erschienen werden.

Zur Feier der Enthüllung von 007 First Light erhalten Spieler, die The Banker absolvieren und ein IOI-Konto besitzen, ein exklusives Outfit, das sie in Bonds neuestem interaktivem Abenteuer einlösen können (der Casino Suit wird zu einem späteren Zeitpunkt im IOI-Profil der Spieler angezeigt werden).

Dieses Jahr wird es zudem zwei weitere Elusive Targets geben.

HITMAN World of Assassination ist verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation PS VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.