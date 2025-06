HITMAN: World of Assassination: Mads Mikkelsen ist neues Elusive Target

Schauspieler Mads Mikkelsen kehrt als Le Chiffre zurück, dem neuen schwer fassbaren Ziel in HITMAN World of Assassination.

Der unabhängige Videospielentwickler und -publisher IO Interactive kündigte ein neues Elusive Target an, in dem Mads Mikkelsen den bei den Fans beliebten Bösewicht aus dem Film „Casino Royale“ von 2006 verkörpert und vertont.

Der dänische Schauspieler hatte einen Überraschungsauftritt auf dem Summer Game Fest, um die Rückkehr seines Charakters zusammen mit Hakan Abrak, dem CEO von IO Interactive, zu enthüllen.

The Banker ist jetzt und bis zum 6. Juli, weltweit für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 1|2 erhältlich.

„Le Chiffre ist eine Figur, die mir schon immer gefallen hat – er ist berechnend, kalt und skrupellos“, so Mads Mikkelsen. „Ihn in die Welt von HITMAN zu bringen, sorgt für eine aufregende Zusammenarbeit. Die Spieler können sich auf Psychospielchen, hohe Einsätze und Wendungen gefasst machen, die nur dieser Charakter inszenieren kann. Um erfolgreich zu sein, müssen sie ihr Blatt weise spielen.“ „Wir sind mehr als begeistert, Mads Mikkelsen in HITMAN World of Assassination willkommen zu heißen“, sagt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Die Spieler werden diese neue Mission, die die Rückkehr von Le Chiffre nach fast 20 Jahren markiert, wirklich genießen. Ich freue mich darauf, unsere Spieler in diesen kleinen Vorgeschmack auf die großen Dinge, die in der Bond-Franchise von IO Interactive kommen werden, eintauchen zu sehen.“

Mads Mikkelsen kehrt als Le Chiffre zurück, der kultige Privatbankier der kriminellen Unterwelt, der für seine Beherrschung von Glücks- und Wahrscheinlichkeitsspielen bekannt ist.

Ein kürzlich gescheitertes Unternehmen hat ihn in arge Bedrängnis gebracht, da er riesige Summen an legalem und illegalem Kapital verloren hat. Um sich davon zu erholen, hat er ein Pokerspiel mit hohem Einsatz im Casino Monarchique in Paris organisiert.

Agent 47 hat den Auftrag, sich in die gefährliche Veranstaltung einzuschleusen, und muss den Weg zu seinem Ziel finden, um zu verhindern, dass auf der ganzen Welt Unheil angerichtet wird.

Um die kürzliche Enthüllung von 007 First Light zu feiern, erhalten Spieler, die The Banker Elusive Target spielen und sich für ein IOI-Konto angemeldet haben, einen exklusiven Anzug, den sie in 007 First Light einlösen können. Der Casino-Anzug wird zu einem späteren Zeitpunkt im Profil des IOI-Kontos der Spieler sichtbar sein.

The Banker Pack – Erhältlich in den digitalen Stores (UVP: €4.99)

Das Banker Pack, ein brandneues DLC-Paket, das dem neuesten Elusive Target nachempfunden ist, ist ebenfalls ab heute auf allen Plattformen erhältlich.

Das Banker Pack enthält:

Ständiger Zugang zur Monarchique – Ein Arcade-Vertrag mit zwei Leveln, in dem The Banker Elusive Target

Die Banker-Kartenkönig-Kombi

Die schallgedämpfte Pistole des Bankiers

Das Bankier-Seil

Der „Casino Monarchique“ Chip (1.000.000)

Ein Satz von sechs Kosmetika für das Freelancer Safehouse, inspiriert durch das Elusive Target

Die Saison der hohen Einsätze – Live Updates, kostenlos für HITMAN WOA Spieler

Mit der Saison der hohen Einsätze beginnt heute eine neue Roadmap in der Welt des Meuchelmordes. Drei neue Herausforderungen werden sich ihren Weg zu den Spielern bahnen, ebenso wie vier „Featured Contracts Packs“ und acht wiederkehrende „Elusive Targets“.

Insgesamt gibt es vier neue Twitch-Drops: den „Casino Monarchique“-Chip (100.000), den Purple-Streak-Badeanzug und den Purple-Streak-Faserdraht, die man sich verdienen kann, wenn man eine Stunde HITMAN World of Assassination auf Twitch verfolgt.