HITMAN: World of Assassination: Milla Jovovich ist nächstes Elusive Target

IO Interactive hat heute das neueste Mitglied im Kreise der prominenten Elusive Targets bekannt gegeben: Milla Jovovich. Der Hollywoodstar betrat die Bühne der Game Awards, um ihre neue Figur Lilith Devereux vorzustellen, die ehrgeizige und geheimnisvolle angehende CEO der Ether Corporation.

Die neue Elusive Target-Mission ist im Februar 2026 weltweit kostenlos für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch 1|2, iPhone und iPad verfügbar.

„Ich freue mich riesig, Teil der World of Assassination zu werden! Mit Lilith schlüpfe ich in eine faszinierende Rolle; sie ist gefährlich, ehrgeizig und hütet ein dunkles Geheimnis. Ich kann es kaum erwarten, dass die HITMAN-Fans diese neue Mission angehen und ihre Geschichte enthüllen“, erklärte Milla Jovovich. „Nach der surrealen ‚Eminem vs. Slim Shady‘-Mission wollten wir unsere Community mit einer weiteren unvergesslichen Zusammenarbeit überraschen. Milla Jovovich verleiht ihrer Figur eine einzigartige Intensität, und diese Mission steckt voller Geheimnisse. Ich bin sicher, unsere Fans werden sie lieben, wenn sie in wenigen Wochen erscheint“, sagte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

In der neuen Mission hat Agent 47 den Auftrag, Lilith Devereux, die ehrgeizige designierte CEO der Ether Corporation, zu eliminieren. Als relative Newcomerin in der Welt der Mächtigen und Einflussreichen folgte Devereux‘ rasanter Aufstieg auf den mysteriösen Tod ihrer Vorgängerin Neleis De Waal und der leitenden Wissenschaftler Silvio Caruso und Francesca De Santis. Ihr kometenhafter Aufstieg wurde großzügig von Gregory Carlisle unterstützt. Für diese Mission sucht Agent 47 das Anwesen der Carlisles in Dartmoor auf, wo die Spannungen ihren Höhepunkt erreichen.

Bevor es nach Dartmoor geht, können Spieler von HITMAN World of Assassination noch bis zum 31. Dezember die einzigartige Elusive Target Mission „Eminem vs. Slim Shady“ kostenlos auf allen Plattformen spielen. In einer medizinischen Einrichtung auf Hokkaido, die in die Popsomp Hills-Anstalt verwandelt wurde, erhält Agent 47 von Eminem den Auftrag, sein Alter Ego Slim Shady endgültig auszuschalten.