Hitman: World of Assassination: MMA-Star Conor McGregor wird Elusive Target

MMA-Star Conor McGregor wird in Hitman: World of Assassination zum neuen Elusive Target.

Der Indie-Entwickler und Publisher IO Interactive hat heute eine neues Elusive Target für HITMAN: World of Assassination enthüllt: MMA-Legende Conor McGregor leiht dem “Disruptor” sein Aussehen und seine Stimme.

Der Disruptor ist ein MMA-Multimillionär, der sich mit dem CEO einer bekannten Tech-Firma angelegt hat und dadurch ins Visier von Agent 47 gerät. Die Mission “The Disruptor” ist vom 27. bis 29. Juni für Spieler auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.

„Das Zeitalter des Disruptors ist angebrochen! Es hat mir jede Menge Spaß gemacht, den Charakter zu erschaffen und ihm Leben einzuhauchen. Ich kann es gar nicht erwarten, zu sehen, wie die Spieler versuchen werden, ihm den Garaus machen – Agent 47 kann sich auf den Kampf seines Lebens einstellen!“, so Conor McGregor.

„Wir sind begeistert, Conor McGregor in der Welt von HITMAN World of Assassination willkommen zu heißen. Die Spieler werden wirklich Spaß mit dieser Mission haben, die das Beste aus der Welt von Hitman mit dem Charisma und der Energie eines der besten Sportler der Welt vermischt. Ich freue mich darauf, zu sehen, was die Spieler aus dieser Mission machen werden“, meint Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

„The Disruptor“ ist für Neuankömmlinge in der Welt von HITMAN als Teil des kostenlosen Starter Packs frei verfügbar und kann während der Dauer der Mission beliebig of wiederholt werden. Besitzer von HITMAN WORLD of Assassination haben ebenfalls kostenlos Zugriff auf die Mission. Das DLC-Paket „The Disruptor“ ist ebenfalls ab heute verfügbar und gibt Spielern für 4,99 € dauerhaften Zugang zur Mission als Teil der Elusive Target Arcade.

The Disruptor DLC-Paket enthält:

Dauerhaften Zugang zu The Ostentatious – Arcade-Content in zwei Leveln mit The Disruptor als Elusive Target

Ein Outfit: Disruptor-Pelzmantel

Drei Gegenstände: Disruptor-Kettlebell, Disruptor-Widerstandsband, Disruptor-Spazierstock

Kosmetikgegenstände für das Freelancer-Safehouse, die von der Elusive Target Mission inspiriert sind, darunter das ikonische Money Pit

Season of The Disruptor – Live-Updates, kostenlos für Spieler von HITMAN WOA

Zusätzlich zur Elusive Target Mission können Spieler ab heute weitere neue Inhalte genießen. Es gibt vier neue Herausforderungen, die von der Community inspiriert sind, sowie zurückkehrende Elusive Targets und neue Curated Contracts.

Das Dartmoor Garden Show-Event kehrt zurück und ist übers kostenlose Starterpack im Juli verfügbar. Wer zwischen dem 27. Juni und 7. Juli mehr als eine Stunde HITMAN-Streams auf Twitch anschaut, erhält zudem den Twitch Drop Purple Streak Suircase.