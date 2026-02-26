HITMAN: World of Assassination: Neue Elusive‑Target‑Mission mit Milla Jovovich gestartet

IO Interactive hat die neueste Elusive‑Target‑Mission für HITMAN World of Assassination veröffentlicht. „The Harbinger“, gespielt von Milla Jovovich, ist vom 25. Februar bis 24. März 2026 kostenlos verfügbar – sowohl im Hauptspiel als auch in der kostenlosen Demo.
Die Mission erscheint auf allen Plattformen, darunter PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch 1 und 2, iPhone, iPad und erstmals auch auf Apple‑silicon‑Macs über den Mac App Store und Steam.
CEO Hakan Abrak beschreibt die Promi‑Missionen als Möglichkeit, das Storytelling des Spiels weiterzuentwickeln. Jovovich übernimmt die Rolle von Lilith Devereux, einer ehrgeizigen Aufsteigerin innerhalb der Ether Corporation, deren Karriere von mysteriösen Todesfällen begleitet wird.
Agent 47 reist dafür nach Thornbridge Manor in Dartmoor, wo neue Überraschungen auf ihn warten.
Inhalt der Mission „The Harbinger“
- Zielperson: Lilith Devereux, zukünftige CEO der Ether Corporation
- Setting: Thornbridge Manor, Dartmoor
- Besonderheiten: neue Story‑Elemente, Promi‑Performance, zeitlich begrenzter Auftrag
- Kostenlos spielbar für alle Plattformen und in der Free Demo
Jovovich beschreibt ihre Figur als gefährlich, ambitioniert und mit einem dunklen Geheimnis – eine Rolle, die sich nahtlos in die Welt von HITMAN einfügt.
Patient Zero Requiem Pack – Neue DLC für 4,99 €
Parallel zur Mission erscheint das Patient Zero Requiem Pack, ein kostenpflichtiges DLC‑Bundle, das auf dem neuen Elusive Target basiert. Enthalten sind:
- Permanenter Zugang zu The Contagion, einem zweistufigen Arcade‑Vertrag
- Breach Response Gear
- Bartoli 75S „Lucky Knight“
- Manypass
- Sickle Sacrificus
- Vier kosmetische Gegenstände fürs Freelancer‑Safehouse
Das Pack ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.
Neue Roadmap und Live‑Updates
IO Interactive startet gleichzeitig eine neue Roadmap für World of Assassination. Spieler können sich auf folgende Inhalte freuen:
- Zwei neue Herausforderungen
- Zwei neue Featured Contracts
- Zwei neue Twitch Drops
- Wiederkehrende Elusive Targets
- Weitere zeitlich begrenzte Events
Damit setzt IOI die kontinuierliche Erweiterung des Live‑Service‑Modells fort.
HITMAN jetzt auch auf Apple‑silicon‑Macs
Mit dem neuen Update erscheint HITMAN World of Assassination erstmals nativ auf Apple‑silicon‑Macs. Spieler, die das Spiel bereits auf iPhone oder iPad besitzen, können es kostenlos auf dem Mac herunterladen. Cross‑Progression sorgt dafür, dass Fortschritte plattformübergreifend synchronisiert werden.
Auch die neue Mission „The Harbinger“ ist ab sofort auf Mac spielbar.
