HITMAN: World of Assassination: Neue Mission mit EMINEM ab sofort verfügbar

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher hinter der international gefeierten HITMAN-Reihe, veröffentlicht die neue Elusive-Target-Mission EMINEM vs. Slim Shady für HITMAN World of Assassination.

Die zeitlich begrenzte Mission mit Rap-Ikone, GRAMMY- und Academy Award-Gewinner EMINEM ist vom 1. bis zum 31. Dezember spielbar.

Die neue Elusive Target-Mission ist weltweit ab sofort kostenlos im Free Starter Pack und für HITMAN-WoA-Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad sowie in VR auf PS VR2 und PC VR verfügbar.

„Ich habe versucht, Slim zu begraben, aber er kommt immer wieder zurück. Also rufe ich diesmal einen Profi, um die Sache ein für alle Mal zu erledigen. Wir haben ein paar Überraschungen für euch in petto… das wird ein Battle für die Ewigkeit“, so EMINEM. „Als wir mit dem Aufbau der World of Assassination begonnen haben, konnten wir uns Kooperationen dieser Größenordnung nicht in unseren kühnsten Träumen vorstellen. Die Zusammenarbeit mit einem der legendärsten Künstler aller Zeiten zeigt, wie weit HITMAN gewachsen ist und wie weit wir es noch bringen wollen. Diese Kooperation mit EMINEM ist etwas ganz Besonderes, das mit Sicherheit sowohl unsere Spieler als auch EMINEMs Fangemeinde begeistern wird“, erklärt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

EMINEM vs. Slim Shady – Kostenlos spielbar ab 1. Dezember

Rap-Ikone EMINEM tritt der World of Assassination sowohl als er selbst als auch als sein Alter Ego Slim Shady bei. In seinem aktuellen Album „The Death of Slim Shady“ versuchte der Rapper, sein anderes Ich hinter sich zu lassen, doch nun rekrutiert EMINEM den legendären Auftragskiller Agent 47, um seine Vergangenheit endgültig zu begraben.

Im heute veröffentlichten Mission Briefing-Trailer wurden neue Informationen zu diesem Auftrag geteilt. In dieser surrealen Mission, die von IO Interactive gemeinsam mit EMINEM und Creative Director & Producer Paul Rosenberg erschaffen wurde, müssen Spieler:innen in das Popsomp-Hills-Asylum eindringen, wo sie unheimliche Orte und unvorhersehbare Wendungen erwarten. Für alle, die das Spiel noch nicht besitzen ist die Mission kostenlos im Free Starter Pack enthalten. Allen HITMAN-WoA-Spieler:innen steht die Elusive-Target-Mission ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Das EMINEM vs. Slim Shady Pack – Jetzt in digitalen Stores erhältlich (UVP 4,99 EUR)

Das EMINEM vs. Slim Shady Pack, ein brandneues DLC-Paket zum aktuellen Elusive Target, ist ab sofort und nur für begrenzte Zeit – bis zum 31. Dezember – auf allen Plattformen verfügbar.

Das EMINEM vs. Slim Shady Pack enthält:

Dauerhafter Zugriff auf The Antithesis – einen zweistufigen Arcade-Auftrag rund um die Elusive Target-Mission EMINEM vs. Slim Shady

Der MC Fit

Ein Glas Mom’s Spaghetti Sauce

Die Scherzpistole

Mr. Chainsaw Jr.

Ein Set aus vier kosmetischen Gegenständen für das Freelancer-Safehouse, inspiriert von der neuen Elusive Target-Mission

Hier der neue Trailer für euch: