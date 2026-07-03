HITMAN: World of Assassination: Nur noch wenige Tage – Wiz Khalifa verschwindet bald

Wer Wiz Khalifa in HITMAN ausschalten will, muss sich jetzt beeilen.

HITMAN World of Assassination bietet das Elusive Target „The Wizard“ mit Musiker Wiz Khalifa nur noch bis zum 5. Juli kostenlos an.

Die Mission ist sowohl im Hauptspiel als auch über die Free Demo auf allen unterstützten Plattformen verfügbar.

Besonders erfolgreich waren Spieler in HITMAN World of Assassination mit unterschiedlichen Vorgehensweisen: 22 Prozent entschieden sich für präzise Schusswaffen, sechs Prozent eliminierten ihr Ziel mit Gift und 23 Prozent erreichten die begehrte „Silent Assassin“-Bewertung.

Noch bis zum 5. Juli kann die Mission mit neuen Dialogen, zusätzlichen Gameplay-Elementen und einem neuen Szenario auf der Isle of Sgàil erlebt werden – exklusiv in HITMAN World of Assassination.

Passend zum Event ist außerdem das kostenpflichtige The Wizard Pack für 4,99 Euro erhältlich. Es enthält unter anderem den permanenten Zugang zur Arcade-Mission The Pugilist, den Zick-Zack-Anzug, neue Ausrüstung sowie vier kosmetische Gegenstände für den Freelancer-Unterschlupf.