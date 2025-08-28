HITMAN: World of Assassination: Schleicht auf iPhone und iPad

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher, bringt die komplette HITMAN World of Assassination-Erfahrung auf iPhone und iPad.

Die Mobile-Version des Stealth-Hits ist ab sofort im App Store erhältlich. Spieler können in die polierten Schuhe von Agent 47 schlüpfen und Missionen an allen 25 Schauplätzen von HITMAN World of Assassination in ihrer Hand ausführen. Neben iPhone und iPad wird das Spiel im September 2025 auch für alle Apple-Silicon-Mac-Modelle erscheinen. Der genaue Release-Termin folgt in Kürze.

Die Mobile-Version bringt das vollständige HITMAN-Sandbox-Erlebnis auf iPhone und iPad – alle Schauplätze und Missionen sind ab Release verfügbar.

Ob Spieler sich auf einer Modenschau in Paris unter die Menge mischen, ein geheimes Labor in Sapienza sabotieren oder sich auf eine exklusive Party in Dubai einschleusen – die serientypische Freiheit und kreative Stealth-Spielweise bleibt vollständig erhalten.

Die ICA-Trainingsmission im Ausbildungszentrum sowie der Sebastian Principle Escalation-Auftrag in Dubai sind kostenlos verfügbar und ermöglichen es, HITMAN WoA auf iPhone und iPad auszuprobieren, bevor die ersten „richtigen“ Aufträge angenommen werden.

Hier geht es zum Trailer:

IOI hat ein komplett neues, speziell für iPhone und iPad entwickeltes Steuerungsschema entworfen. Dazu gehören kontextsensitive Buttons, die sich dynamisch an die Spielumgebung anpassen. HITMAN World of Assassination nutzt MetalFX, damit die grafische Qualität des Originalspiels auch auf iPhone und iPad erhalten bleibt.

Die komplett neue Touch-Steuerung ist intelligent und flexibel. Für alle, die lieber mit physischen Eingabemethoden spielen, unterstützt HITMAN World of Assassination für iPhone und iPad alle kompatiblen Controller von Drittanbietern – und bietet so eine weitere Möglichkeit, das facettenreiche HITMAN-Gameplay unterwegs zu erleben.

Der Freelancer-Modus wird später in diesem Jahr im Rahmen eines Updates zur iPhone- und iPad-Version von HITMAN World of Assassination hinzugefügt.

HITMAN World of Assassination ist zum Release mit folgenden Geräten kompatibel: iPhone 16-Modelle; iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max; iPad Pro und iPad Air (M1-Chip oder neuer); iPad mini (A17 Pro).