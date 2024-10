Hitman: World of Assassination: Star-DJ in Szene-Club mit Breitschwert aufgespießt

Star-DJ in Szene-Club mit Breitschwert aufgespießt! Tragischer Hobby-Unfall oder Auftragsmord in HITMAN: World of Assassination?

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und Publisher hinter dem international gefeierten HITMAN-Franchise, teilt heute einige spannende Spielerstatistiken zur The Drop-Mission in HITMAN World of Assassination.

Der Nightlife-Mogul, dem Superstar-DJ Dimitri Vegas sein Aussehen und seine Stimme leiht, wird noch bis zum 14. Oktober im Club Boom residieren.

Allen Auftragskillern bleiben also noch zwei Wochen, um zu versuchen, ihn von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sie sollten ihr Arsenal, also mit Bedacht, vorbereiten, ihre Exit-Strategie noch einmal durchgehen und vor allem dafür sorgen, dass The Drop nie mehr auflegen wird.

Bislang liegt die Erfolgsquote bei dieser Mission bei 47 %, während sie im letzten Jahr bei 61 % lag. Vielleicht wurde The Drops Sicherheitspersonal unterschätzt? Oder vielleicht haben sich zu viele Auftragskiller von seinen Skills an den Turntables ablenken lassen?

Wer weiß. Die meisten Agenten, die die Mission abgeschlossen haben, haben die Chance genutzt, einem Star ganz nah zu kommen: Die bevorzugte Eliminierungsmethode war, den DJ im Nahkampf auszuschalten. 33 % haben sich für diesen Weg entschieden.

The Drop sollte sich auch von Werkzeugen fernhalten, denn die beliebteste Waffe, die gegen ihn eingesetzt wurde, war der Schraubenzieher.

Neben dem Elusive Target The Drop hat IO Interactive auch das The Drop Pack veröffentlicht. Der DLC enthält Folgendes: Die Basis, die permanenten Zugang zu The Drop durch den Elusive Target Arcade-Modus gewährt, den Club Boom-DJ-Anzug, ein Set mit kosmetischen Items für das Freelancer Safehouse, sowie drei Gegenstände.

Die Season of the Drop läuft derzeit ebenfalls, mit neuen Inhalten, die in den nächsten Wochen ins Spiel kommen, darunter ein Cameo-Auftritt des Undying höchstselbst, kuratierten Aufträgen und der unheimlichen Mills Reverie, die ihr Comeback feiert.

HITMAN World of Assassination ist auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar. Das The Drop-DLC-Paket ist ab sofort für 4,99 € erhältlich.