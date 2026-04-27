Hogwarts Legacy 2: Nachfolger angeblich mit Multiplayer und Quidditch

Bislang wurde der Nachfolger des extrem erfolgreichen Hogwarts Legacy lediglich im November 2024 bestätigt, eine offizielle Ankündigung mit konkreten Details steht bisher noch aus.

Laut aktuellen Berichten könnten erstmals Multiplayer-Elemente Teil des Spiels werden. Zusätzlich ist von einem vollständig spielbaren Quidditch-Feature die Rede, das deutlich umfangreicher ausfallen soll als bisherige Umsetzungen innerhalb des Universums.

Auch zur möglichen Ausrichtung der Handlung sind erste Hinweise aufgetaucht. Demnach könnte die Story in Verbindung mit der neuen HBO-Harry-Potter-Serie stehen, was auf eine engere Verzahnung zwischen Spiel und Serienformat hindeutet.

Ein möglicher Zeitpunkt für die offizielle Enthüllung wird ebenfalls genannt: So könnte Hogwarts Legacy 2 im Rahmen des Summer Game Fest 2026 erstmals präsentiert werden.

Beim Release-Zeitraum zielen die aktuellen Gerüchte auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027 ab.

Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen steht bislang aus, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Gerüchte zu Hogwarts Legacy 2 handelt.