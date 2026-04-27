Hogwarts Legacy 2: Nachfolger angeblich mit Multiplayer und Quidditch

Bislang wurde der Nachfolger des extrem erfolgreichen Hogwarts Legacy lediglich im November 2024 bestätigt, eine offizielle Ankündigung mit konkreten Details steht bisher noch aus.
Laut aktuellen Berichten könnten erstmals Multiplayer-Elemente Teil des Spiels werden. Zusätzlich ist von einem vollständig spielbaren Quidditch-Feature die Rede, das deutlich umfangreicher ausfallen soll als bisherige Umsetzungen innerhalb des Universums.
Auch zur möglichen Ausrichtung der Handlung sind erste Hinweise aufgetaucht. Demnach könnte die Story in Verbindung mit der neuen HBO-Harry-Potter-Serie stehen, was auf eine engere Verzahnung zwischen Spiel und Serienformat hindeutet.
Ein möglicher Zeitpunkt für die offizielle Enthüllung wird ebenfalls genannt: So könnte Hogwarts Legacy 2 im Rahmen des Summer Game Fest 2026 erstmals präsentiert werden.
Beim Release-Zeitraum zielen die aktuellen Gerüchte auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027 ab.
Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen steht bislang aus, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Gerüchte zu Hogwarts Legacy 2 handelt.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da ich den ersten Teil nicht gespielt habe, habe ich dementsprechend auch Interesse an dem Nachfolger.
Quidditch hat echt gefehlt, ich hoffe auch, dass man den gesamten Außenbereich deutlich interessanter gestalten wird.
Glaub da bin ich erstmal raus.
Belanglose Charaktere und langweilige Aufgaben haben den Spaß schon ziemlich gedrückt.
Und die Dialoge erst…. könnt man meinen die hätten einfach den Praktikanten alle Dialoge schreiben lassen und sich nur auf das Aussehen der Welt und vom Schloss konzentriert.
Da der erste Teil genial war und zurecht so beliebt ist, freu ich mich auf den zweiten Teil. 🙂
Mal sehen, wie es sein wird. Solange man es auch Solo spielen kann, ist mir der Multiplayer egal.
Hab den ersten Teil noch nicht gespielt, allerdings über Epic Games Store kostenlos gesichert.
Gab es letzte Weihnachten als Geschenk.
Bin eigentlich auch Harry Potter Fan.
Kam aber irgendwie noch nicht dazu.
Quidditch im 2er ist Natürlich Super.
Vielleicht starte ich bald mal das 1er^^
Ich freue mich auf den zweiten Teil. Und diese SHE/HIM Regenbogen🤡s haben auch schon zum Boykott aufgerufen. Das hat ja beim ersten Teil schon so gut funktioniert.
Kennt jemand die Märchenbuden aus mittelgroßen Freizeitparks, bei denen man auf den Knopf drücken musste, damit eine billige Animatronik abgespielt wird?
Das, plus einige Uralt-Mechaniken aus Action-Adventures plus alle zwei Meter einen neuen Hut oder ein neues Mäntelchen zu bekommen, war für mich Hogwarts Legacy.
Geballte Langweile eingepackt in einer hübschen, aber quasi toten, kulissenhaften Welt.
Ob Teil 2 dahingehend besser wird? Man kann es nur hoffen.