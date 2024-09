Hogwarts Legacy 2: Nachfolger hat eine hohe Priorität

Erfolgreiche Spiele erhalten in der Regel einen Nachfolger. Auch das sehr erfolgreiche Hogwarts Legacy, welches sich bis Februar 2024 mehr als 22 Millionen Mal verkaufte, reiht sich in dieses Privileg ein.

Laut Gunnar Wiedenfels, CFO bei Warner Bros. Discovery, hat das Rollenspiel Hogwarts Legacy 2 eine hohe Priorität hat. Allerdings erst „in ein paar Jahren“.

Wiedenfels sagte im Rahmen der Bank of America’s 2024 Media, Communications and Entertainment Conference: „Offensichtlich ist ein Nachfolger von Hogwarts Legacy eine der größten Prioritäten in ein paar Jahren. Es gibt also sicherlich einen signifikanten Wachstumsbeitrag aus diesem [Spiele-]Geschäft in unserem strategischen Ausblick.“