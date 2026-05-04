Hogwarts Legacy 2: Soll deutlich größere Welt bieten – erste Details aufgetaucht

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Hogwarts Legacy 2 die Spielwelt deutlich erweitern und erstmals bekannte Orte außerhalb von Hogwarts integrieren könnte, darunter Privet Drive, die Winkelgasse und Teile von London.
Den Informationen zufolge soll die Fortsetzung damit stärker auf eine offene und vernetzte Welt setzen, die über das Schulgelände hinausgeht und ikonische Schauplätze aus dem Harry-Potter-Universum einbindet.
Zusätzlich wird berichtet, dass sich der geplante Release grob an einer neuen Serienveröffentlichung orientieren könnte. In diesem Zusammenhang wird ein Startzeitraum Anfang 2027 genannt, der mit der geplanten Ausstrahlung der neuen Harry Potter HBO series zusammenfallen soll.
Eine offizielle Bestätigung zu den genannten Inhalten oder dem möglichen Veröffentlichungsfenster liegt derzeit nicht vor, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Informationen handelt.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hoffe das sie sich auch auf die Spiel Mechanik konzentrieren .
Hogwarts Legacy braucht ein Moral / Ethik System so das die Welt auf die Aktionen des Spielers reagiert . Streifst du durch die Welt und nutzt unverzeihliche Flüche , sollte man gefürchtet und gejagt werden. Einige Quests sollten dann dem Spieler z.b verschlossen bleiben weil man nicht mehr als strahlender Held da steht und man sich das Vertrauen erst wieder verdienen muss. Auch muss das Tag und Nacht System endlich Einzug erhalten. Bewegt man sich nachts durch hogwarts sollte man bestraft werden wenn man erwischt wird , man bricht ja immerhin Regeln .
Das sollte Vorrang haben . Nur so erhält man eine glaubwürdige Spiele Welt.
Nicht durch Grösse , sondern Glaubwürdigkeit
War irgendwie lustig mit der Crucio-Avada Kedavra Kombo alles niederzumachen und null Konsequenzen zu spüren bekommen 😅, wäre ganz interessant mit dem Moralsystem, bezweifle aber, dass das kommen wird.
Ob es am Ende eingebaut wird oder nicht bleibt abzuwarten .
Aber es wäre einfach nötig um die Spiele Welt glaubwürdig zu machen.
Rowling hat feste Regeln in der Zauberer Welt etabliert an die sich auch das Hogwarts Team gebunden fühlen sollte .
Meine angesprochenen Kritiken wurden ja bereits zum 1. Teil angeprangert , ich hoffe sie haben damals zugehört
Das wäre echt angebracht.
Fand ich auch doof, das man als Spieler die Flüche ohne Konsequenzen nutzen konnte und NPCs dafür bestraft oder verbannt wurden.
Hoffentlich nicht zu groß. Auf das Spiel bin ich auch gespannt.
Die grösse vom Vorgänger war eigentlich voll in Ordnung… hoffentlich übertreiben die es nicht.
Nach dem für mich persönlich langweiligen ersten Teil werd ich hier wohl vermutlich passen. Eine noch größere Welt bekämpft nicht die Kritikpunkte des ersten Teils, sondern wird sie eher noch verstärken.
Größer ist nicht immer besser. Es kommt auf die Technik und den Inhalt an
Oh ja, eine noch größere Welt ist genau das was mir gefehlt hat….
Ich hoffe die Entwickler konzentrieren sich auf die Aspekte die bisher kritisiert wurden und integrieren mehr ABWECHSLUNGSREICHEN Content als nur das Ubisoft Konzept auf eine noch größere Welt auszuweiten.
Ich konnte den ersten Teil noch nicht beenden – irgendwann war da einfach die Luft raus. Besonders die Kämpfe waren für mich irgendwann so repetitiv und langweilig, dass man sich durchquälen musste. Dem gegenüber stehen IMHO nur wenige wirklich gute Quests wie die zeitweise Playstation-exklusive Poltergeist/Warenladen Quest. Und die alles überspannende Hauptquest fand ich ehrlich gesagt so öde…
Also die Hoffnung wäre: macht was aus der guten Technik und der stimmigen Atmosphäre, denn die war großartig.
Ich fand die Größe der Spielwelt eigentlich ziemlich gut gewählt.
Die Orte, die dazukommen sollen sagen mir allerdings nichts und von daher werde ich mich überraschen lassen.
Ich hoffe nur, dass sie den Charme von Teil 1 fortsetzen oder sogar noch verbessern können.
Das brauchen wir ja unbedingt, eine noch größere Spielwelt 🙈. Ich würde mich eher über mehr Spielmechaniken freuen wie zb. Quiditsch oder eine andere Loot Mechanik.
Die haben ja auch genug Geld mit Teil 1 verdient, um bei Teil 2 richtig einen drauf zu setzen. Ich hoffe nur, dass wie Welt immersiver, die Charakter besser und die Geschichte spielenswerter wird. Teil 1 hätte mich ohne Harry Potter nicht abgeholt.
„Deutlich größere Welt“ klingt in meinen Augen nach „deutlich uninteressanteres Spiel“. Ich habe keinen Bock mehr auf 300-Stunden-Spiele, bei denen 200 dieser 300 Stunden aus Wiederholung (selbe Aktion nur an anderen Koordinaten auf der Karte) bestehen.