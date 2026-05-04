Hogwarts Legacy 2: Soll deutlich größere Welt bieten – erste Details aufgetaucht

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Hogwarts Legacy 2 die Spielwelt deutlich erweitern und erstmals bekannte Orte außerhalb von Hogwarts integrieren könnte, darunter Privet Drive, die Winkelgasse und Teile von London.

Den Informationen zufolge soll die Fortsetzung damit stärker auf eine offene und vernetzte Welt setzen, die über das Schulgelände hinausgeht und ikonische Schauplätze aus dem Harry-Potter-Universum einbindet.

Zusätzlich wird berichtet, dass sich der geplante Release grob an einer neuen Serienveröffentlichung orientieren könnte. In diesem Zusammenhang wird ein Startzeitraum Anfang 2027 genannt, der mit der geplanten Ausstrahlung der neuen Harry Potter HBO series zusammenfallen soll.

Eine offizielle Bestätigung zu den genannten Inhalten oder dem möglichen Veröffentlichungsfenster liegt derzeit nicht vor, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Informationen handelt.